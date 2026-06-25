Raphinha est-il vraiment en difficulté financière ?

Ça paie si mal que ça, en Espagne ? Ces derniers jours, une rumeur assez étonnante a circulé au sujet de Raphinha. Malgré son généreux salaire au FC Barcelone, l’attaquant brésilien serait confronté à des difficultés financières. À l’origine de ce potin, le champion du monde 2002 Vampeta, qui a affirmé avoir entendu des bruits de couloir selon lesquels le joueur « espérait pouvoir rejoindre Al-Hilal », en raison d’« un grave problème familial, en plus de difficultés financières ».

L’affaire a fait grand bruit en Espagne. Ce mardi, l’épouse de Raphinha, Natália Belloli, est sortie du silence auprès du média Daily do Garotinho pour démentir fermement ces allégations. « Honnêtement, je trouve absurde de devoir parler de ma situation financière. Si nous ne gagnions que 10 % de ce que Raphinha gagne aujourd’hui, nous serions déjà très chanceux », a-t-elle déclaré, avant d’insister sur les proportions prises par cette fake news.

« Je ne vois aucune raison d’exposer cela sur les réseaux sociaux, car je suis pleinement consciente de la réalité sociale dans laquelle nous vivons. Si je publiais un message du genre : “Regardez, je ne suis pas pauvre, je suis toujours riche”, on m’accuserait de manquer de classe. Je pensais que l’histoire se tasserait, mais ces rumeurs ont déjà atteint l’Espagne et maintenant tout le monde croit que nous traversons des difficultés financières. »

Le désert saoudien, ce n’est donc pas pour tout de suite.