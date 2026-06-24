Pronostic République tchèque Mexique : analyse, cotes et prono Coupe du Monde

République tchèque – Mexique : découvrez notre pronostic avec le pari vainqueur Mexique, analyse complète et cotes pour ce match décisif de la Coupe du Monde.

Informations clés Le Mexique reste sur 5 victoires d’affilée, 4 clean sheets.

La République tchèque n’a jamais gardé sa cage inviolée lors de ses 5 derniers matchs.

Les deux équipes ont marqué lors de chaque match tchèque récent.

Le Mexique est déjà qualifié, la République tchèque doit impérativement gagner.

Aucune confrontation récente entre les deux sélections.

Infos du match Stade Mexico City Stadium (Mexico City, Mexico) — capacité 80 824 Compétition Coupe du Monde Tour / Journée Journée 3 Entraîneur République tchèque Miroslav Koubek Entraîneur Mexique Javier Aguirre

L’enjeu est maximal pour la Tchéquie, qui doit impérativement s’imposer au Mexique pour espérer voir les phases à élimination directe de la Coupe du monde. Après deux premières journées décevantes (défaite contre la Corée du Sud puis nul face à l’Afrique du Sud), les joueurs de Miroslav Koubek n’ont récolté qu’un point et se retrouvent dos au mur. À l’inverse, le Mexique de Javier Aguirre a déjà validé sa qualification et la première place du groupe, profitant d’une dynamique parfaite et du soutien attendu à l’Estadio Azteca. Ce dernier match de poule, Tchéquie – Mexique, oppose donc une équipe sous pression à un adversaire libéré, mais dont la solidité défensive et la série de victoires récentes posent un vrai défi statistique à la Tchéquie.

Pour élargir votre analyse sur les rencontres décisives de la Coupe du monde, consultez aussi notre pronostic Écosse Brésil concernant une autre affiche du tournoi.

Le contexte du match

Le Mexique aborde ce match fort de cinq victoires consécutives.

Forme récente de la Tchéquie

Date Domicile Score Extérieur Résultat 18/06/2026 Tchéquie 1-1 Afrique du Sud D 12/06/2026 Corée du Sud 2-1 Tchéquie L 05/06/2026 Guatemala 1-3 Tchéquie W 31/05/2026 Tchéquie 2-1 Kosovo W 31/03/2026 Tchéquie 5-3 Danemark W

La Tchéquie reste sur une série mitigée, avec trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matchs. Si l’attaque menée par Patrik Schick et Adam Hložek a su marquer à chaque sortie (aucun match sans but), la défense n’a jamais réussi à garder sa cage inviolée : cinq matchs de rang avec au moins un but encaissé. Les deux dernières rencontres de poule ont révélé des difficultés à tenir un score, avec une avance concédée face à la Corée du Sud (1-2) puis une égalisation tardive de l’Afrique du Sud (1-1). Le bloc tchèque, réputé solide, s’expose dans les temps faibles et laisse des espaces, ce qui a coûté cher dans cette phase de groupe. Les statistiques récentes montrent aussi une tendance aux matchs ouverts : quatre parties sur cinq à plus de 2,5 buts.

Pour suivre d’autres analyses sur la compétition, découvrez également notre pronostic Maroc Haïti pour un aperçu complémentaire sur les enjeux de la phase de groupe.

Forme récente du Mexique

Date Domicile Score Extérieur Résultat 19/06/2026 Mexique 1-0 Corée du Sud W 11/06/2026 Mexique 2-0 Afrique du Sud W 05/06/2026 Mexique 5-1 Serbie W 31/05/2026 Mexique 1-0 Australie W 23/05/2026 Mexique 2-0 Ghana W

Le Mexique affiche une dynamique sans faille, avec cinq victoires consécutives et un seul but encaissé sur la période. L’équipe de Javier Aguirre impressionne par sa solidité défensive (quatre clean sheets) et son efficacité offensive : aucun match sans marquer et une marge de sécurité régulière, même contre des adversaires réputés (Serbie, Corée du Sud). Julián Quiñones et Raúl Jimenez confirment leur rôle de leaders offensifs, tandis que Luis Romo stabilise l’entrejeu. La tendance est aux matchs fermés : quatre des cinq derniers matchs se sont conclus avec moins de 2,5 buts et l’adversaire n’a marqué qu’une seule fois dans cette série.

Historique des confrontations

Tchéquie – Mexique ne s’est jamais joué récemment dans l’histoire moderne des deux sélections.

Notre pronostic pour Tchéquie – Mexique

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► Le pari « Mexique vainqueur » est coté à 1,95, soit une probabilité implicite d’environ 51 %. Cette estimation repose sur la série impeccable du Mexique (cinq victoires, un seul but encaissé), la capacité de l’équipe à verrouiller défensivement, et l’avantage de jouer à domicile dans un Estadio Azteca acquis à sa cause. En face, la Tchéquie n’a pas gagné lors de ses deux premiers matchs de groupes et n’a jamais réussi à garder sa cage inviolée sur ses cinq dernières sorties, ce qui interroge sur sa capacité à contenir l’attaque mexicaine. Le principal bémol pour ce pari reste la nécessité absolue de victoire côté tchèque, qui pourrait pousser Patrik Schick et ses coéquipiers à prendre tous les risques offensifs face à une équipe mexicaine déjà qualifiée et susceptible de relâcher la pression.

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En football, l’incertitude demeure, surtout lorsqu’une équipe joue sa qualification sur un match couperet. Rien n’est jamais acquis, mais la dynamique actuelle du Mexique en fait logiquement le favori de cette rencontre. Tchéquie – Mexique s’annonce donc comme un duel riche en enjeux et en suspense.

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