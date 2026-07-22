Ochoa rend les gants

Rentrons, il commence à pleuvoir. Guillermo Ochoa n’est plus un joueur de football. Le gardien mexicain a annoncé mardi sur ses réseaux sociaux qu’il raccrochait les crampons à 41 ans. « Je n’aurais jamais imaginé jusqu’où un rêve pouvait me mener », a soufflé le portier d’El Tri. Aujourd’hui, je ne peux que regarder en arrière avec fierté et dire : MERCI. Merci à ma famille. Merci à mes coéquipiers. Merci à chaque supporter qui m’a accompagné à chaque étape de ce parcours. Je garde en moi l’affection de millions de personnes et la sérénité d’avoir tout donné pour le Mexique. Personne ne pourra nous enlever ce que nous avons vécu. Du fond du cœur, merci pour tout cela. »

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Six Coupes du monde disputées

L’ancien gardien de l’AC Ajaccio, où il aura évolué entre 2011 et 2014, aura marqué son temps en détenant conjointement avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi le record de Coupes du monde disputées (6). Contrairement aux deux multiples Ballons d’or, Ochoa n’a toutefois disputé aucune rencontre en 2010 et n’a joué que quelques minutes lors du dernier match de poule sans enjeu du Mexique, déjà qualifié, face à la Tchéquie (2-0). Ce match, dans les cages du Mexique, sera donc son tout dernier. À la fin de celui-ci, il avait été célébré dans le stade Azteca de Mexico.

En club, le seul Mexicain à ce jour à avoir été nommé au Ballon d’or (30e, 2007) avait fait ses débuts professionnels à l’América avant de rallier l’Europe et l’ACA, où il aura été particulièrement performant, lui permettant d’évoluer par la suite dans plusieurs pays européens comme l’Espagne (Málaga, Grenade), la Belgique (Standard de Liège) ou encore l’Italie (Salernitana) et le Portugal (AVS Futbol) avant un ultime défi dans le club chypriote de l’AEL Limassol.

Foutue poussière dans l’œil.

Le top des joueurs expulsés d’un match en Coupe du monde pour simulation