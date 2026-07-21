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Kylian Mbappé à nouveau sur la jaquette du plus célèbre des jeux vidéo de foot

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Kylian Mbappé à nouveau sur la jaquette du plus célèbre des jeux vidéo de foot

Les vrais appellent ça encore FIFA, et pas EA FC. Pour son édition 2026-2027, qui sortira le 25 septembre pour ceux qui n’ont pas envie de payer une version spéciale qui sera disponible huit jours plus tôt, EA Sports a opté pour Kylian Mbappé sur sa jaquette.

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Un triple redoublant

Après FIFA 21, 22 et 23, le Français redevient la tête d’affiche du jeu vidéo, et compte désormais quatre apparitions, soit autant que Lionel Messi, tous deux troisièmes derrière Ronaldinho (5) et Wayne Rooney (6) au classement du plus grand nombre de jaquettes à son effigie. Il dépasse Thierry Henry (3 apparitions) parmi les Français, qui compte également David Ginola (1997, 1998), Fabien Barthez (1999) et Emmanuel Petit (2000).

Question à un million : la Gen Z joue-t-elle encore à ce jeu ?

« À notre tour de nous rassembler » : le projet de réforme du foot français adopté par le Parlement

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