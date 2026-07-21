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Une affaire privée impliquant Michael Olise fait causer en Allemagne

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Une affaire privée impliquant Michael Olise fait causer en Allemagne

Le site Bild a révélé ce mardi que Michael Olise est au coeur d’une guerre avec son ex-compagne au sujet d’une pension alimentaire. Pour la faire courte, le joueur du Bayern, possiblement sur le départ, aurait eu une relation avec la dénommée Fatima Zaunbrecher, qui aurait débouché sur la naissance d’une petite fille.

Selon le témoignage de son ex-compagne au site allemand, Olise aurait reconnu être le père de cet enfant mais refuserait de le rencontrer. Le clan du Français aurait alors proposé une pension alimentaire mensuelle à la femme, que celle-ci affirme n’avoir jamais reçu.

Un conflit qui dure depuis deux ans

Selon les dires de Fatima Zaunbrecher, les deux protagonistes se seraient rencontrés lorsqu’Olise jouait encore à Crystal Palace. Dès lors, elle affirme que « [Michael Olise] ne [lui] parle pas non plus et se contente d’envoyer ses avocats à sa place ». Cette situation durerait depuis deux années. Auprès de Bild, l’entourage de Michael Olise a affirmé que le joueur a toujours été enclin à aider son ex-compagne.

Désolé pour cet instant Paris Match.

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ABS

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