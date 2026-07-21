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Lamine Yamal espère un combat de boxe entre Gavi et Leandro Paredes

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Lamine Yamal espère un combat de boxe entre Gavi et Leandro Paredes

Le toréro, c’est Gavi ? Et le toro, c’est Paredes ? Alors que les célébrations de la victoire de l’Espagne en finale de la Coupe du monde faisaient rage ce lundi soir à Madrid, avec deux millions d’Espagnols dans les rues, Lamine Yamal s’est fendu d’une petite blague à propos de la bagarre qui a opposé son coéquipier Gavi et l’Argentin Leandro Paredes à l’issue de la finale du Mondial (1-0). Capté par la télé espagnole, l’ailier barcelonais, en compagnie de Fabián Ruiz, a pointé du doigt une pancarte en carton sur laquelle était inscrit : « Velada del año 7 (Soirée de l’année 7 en VF), Paredes VS Gavi ». Le carton fait référence à l’évènement organisé par le streamer Ibai, sorte d’Eleven All-Star ou de GP Explorer en combats de boxe, dont la sixième édition se tient ce 25 juillet à Séville.

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Le milieu de terrain de l’Albiceleste avait plaqué celui du FC Barcelone au sol après que ce dernier a pris la défense d’Eric Garcia, précédemment poussé violemment et balayé par le joueur de Boca Juniors, qui a finalement reçu un carton rouge. Le round 2 en mondovision sur Twitch ?

Avec Samuel Étienne en host.

Non, Paredes n’a pas été expulsé face à l’Espagne

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