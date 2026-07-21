Amadou Onana va manquer une bonne partie de la saison prochaine

Après sa grosse blessure subie contre les États-Unis, qui s’est révélée être une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou droit, Amadou Onana s’est fait opérer. L’opération médicale s’est déroulée à l’hôpital privé Jean-Mermoz à Lyon et a été réalisée par le docteur Bertrand Sonnery-Cottet, avec succès. Comme communiqué par l’AFP, Amadou Onana devrait manquer les neuf prochains mois de compétition et ainsi une bonne partie de la saison avec Aston Villa.

Aston Villa a déjà pensé à la suite

Pour pallier la blessure du joueur belge, titulaire dans le onze des Villans, Aston Villa a pris de l’avance en ce début de mercato. Deux milieux de terrain, aux profils différents, sont déjà arrivés dans le club anglais, avec João Gomes et Johan Manzambi. Pour rappel, le club de Birmingham avait déjà perdu Youri Tielemans plus tôt dans ce mois de juillet, parti pour 40 millions d’euros à Manchester United.

Bon rétablissement Amadou !

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