Amadou Onana débarque à Aston Villa

La folie des grandeurs.

Auteur d’une excellente saison dernière en Premier League, avec une quatrième place et une qualification en Ligue des champions à la clé, Aston Villa ne veut pas se reposer sur ses lauriers et compte bien défendre sa place dans le top 4 la saison prochaine. Et pour ça, le club de Birmingham ne regarde pas à la dépense. Les Villans ont annoncé ce lundi la signature d’Amadou Onana, transfuge d’Everton, pour la somme rondelette de 60 millions d’euros.

Après Ian Maatsen (44,5 millions d’euros) ou Jaden Philogène (16 millions d’euros) notamment, le club entraîné par Unai Emery a déjà dépensé 176 millions d’euros sur le marché des transferts. Un montant contrebalancé par les départs de Douglas Luiz à la Juventus pour plus de 50 millions d’euros et bientôt celui de Moussa Diaby à Al-Ittihad pour 60 millions d’euros.

Aston Villa is delighted to announce the signing of Amadou Onana from Everton. ✍️ — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 22, 2024

Amadou Onana vaut donc le même prix que les Girondins de Bordeaux.

