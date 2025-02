Mercato d’hiver : les transferts que vous n’avez pas vus

La bonne pioche : Mika Biereth

Il arrivait du championnat autrichien, mais en 3 matchs et 4 buts (dont un triplé en 8 minutes samedi, contre Auxerre) en Ligue 1, l’avant-centre international espoir danois né à Londres s’est déjà fait un nom au sein de la Ligue des talents. Peut-être les 13 millions les mieux investis de ce mois de janvier.

Hat-trick in 8 minutes for Mika Biereth! 🔥 pic.twitter.com/lJFvA4tPL4 — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) February 2, 2025

Le centre de rééducation : Aston Villa

Axel Disasi, Marcus Rashford, Marco Asensio : vous vous demandiez ce qu’ils devenaient ? Ils viennent de s’installer en colocation à Villa Park – tous les trois avec un petit bail de cinq mois –, pour retrouver leur honneur en même temps que leur football.

Le panic buy : Nico González

Suracheter Omar Marmoush (75 millions), Abdukodir Khusanov (40) et Vitor Reis (37) ne suffisait pas. Alors le malade citizen a aussi pété son crâne sur Nico González juste avant la fin de la récré, avec un chèque de 60 patates tendu au FC Porto. Un homme qui en a dans le ventre, certes, mais un homme qui n’a jamais fait son trou au Barça, affiche zéro convocation avec la Roja et quatre titularisations en Ligue des champions à l’âge de 23 ans, et valait « seulement » 8,5 millions quand il est parti se planquer au Portugal à l’été 2023. Tout ça pour glisser sur le banc quand Rodri sortira du frigo, et finir dans l’anonymat à West Ham.

La ligne directe : Reims-Wolves

Vingt briques sur Emmanuel Agbadou (27 ans), entre 18 et 20 sur Marshall Munetsi (28 ans) : le Stade de Reims n’a plus d’ossature dans l’axe, mais a bien mangé pendant ce mercato, grâce aux Wolves.

L’annonce : Jean Onana

Jean Onana est passé de Beşiktaş à Gênes, et c’est de cette manière que le deal a été officialisé. Pas besoin d’en dire plus.

Le mercato so 2020 : Côme

Accrochez-vous : Maxence Caqueret, Jonathan Ikoné et le chômeur Dele Alli ont tous posé leurs valises Louis Vuitton sur les rives du plus beau lac d’Europe, dans l’écurie de Cesc Fàbregas. Un mercato de nostalgiques pour le seizième de Serie A, et une destination qui inspire plus la dolce vita que l’odeur des protège-tibias pour nos trois ex-gloires, pourtant encore dans la fleur de l’âge (respectivement 24, 26 et 27 balais).

Le hipster : NK Radomlje

En signant Som Kumar en provenance du Kerala Blasters FC, le NK Radomlje a fait du gardien de 19 ans « le seul footballeur indien à bénéficier d’un contrat professionnel en Europe », si l’on en croit le communiqué publié par le club de première division slovène. On attend désormais que les Lucknow Super Giants recrutent un jeune talent du cricket slovène.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Le panic mois de janvier : Stade rennais

Sept achats, deux prêts et un autre cassé, côté arrivées ; deux ventes et six prêts dans l’autre sens. Au total, tous mercatos confondus, le SRFC atteint plus de 50 mouvements de joueurs : aucun sens, à l’image de la saison des Rouge et Noir, actuels quinzièmes du championnat. Sans oublier la nomination d’un consultant Canal+ sur le banc.

La routine : l’Arabie saoudite

Galeno de Porto à Al-Ahli contre 50 millions, Jhon Durán d’Aston Villa à Al-Nassr contre 76 : même sans faire autant de bruit que par le passé, le pays des droits humains continue de jeter des sommes folles pour des mecs qui en valent deux fois moins. Signer en Saudi Pro League à 21 berges ? Si jamais vous vouliez son avis, Frank Lebœuf trouve que c’est « de la folie ».

Haaland : « Guardiola trouvera les solutions »