Khusanov signe officiellement à Manchester City

La plus-value du siècle pour les Sang et Or.

Arrivé contre 100 000 euros en provenance de Biélorussie il y a un an et demi, Abdukodir Khusanov (20 ans) quitte déjà le Racing Club de Lens – quelques mois seulement après être devenu titulaire – pour rejoindre Manchester City contre un énorme chèque de 50 millions d’euros.

Éclaireur pour son pays

Il n’aura fallu que 31 matchs avec le RCL (toutes compétitions confondues) au jeune défenseur central ouzbek pour faire exploser sa cote, attirer le champion d’Europe 2023 et ainsi battre le record de Loïs Openda, celui du transfert nordiste le plus cher de l’histoire. Au garde à vous avec son numéro 45, « Kodir » a paraphé un contrat courant jusqu’en 2029. Il sera également le tout premier Ouzbek à jouer en Premier League. Charge à lui de faire trembler Rúben Dias, John Stones, Manuel Akanji, Nathan Aké, Joško Gvardiol, et surtout ses adversaires.

La nouvelle terreur des prés anglais ?

Luis Enrique-Pep Guardiola : une relation en cinq matchs