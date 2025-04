Officiellement relégué, Southampton bat un triste record en Premier League

Les Saints condamnés à l’enfer.

Battu par Tottenham ce dimanche (3-1), Southampton est la première équipe des cinq grands championnats à être officiellement reléguée. Les hommes d’Ivan Jurić, bons derniers de Premier League avec 10 points au compteur après 31 matchs, redescendront donc directement en Championship quelques mois à peine après avoir retrouvé l’élite. Les Saints décrochent au passage un triste record de l’histoire de la Premier League : jamais une équipe n’avait acté sa descente à sept journées de la fin du championnat. En 2007-2008, Derby County avait été condamné à la relégation à la 32e journée (terminant d’ailleurs la saison avec seulement 11 points), tout comme Huddersfield Town en 2018-2019.

Les deux autres équipes qui semblent promises à la descente sont Leicester City (19e avec 17 pts) et Ipswich Town (18e, 20 pts), elles aussi promues en début de saison et qui ne semblent pas en mesure de réduire l’écart avec Wolverhampton, dernier non relégable (17e, 32 pts). Un constat qui témoigne de l’écart grandissant qui est en train de se former en Angleterre, puisque les trois clubs relégués la saison dernière – Luton Town, Burnley, Sheffield United – étaient là aussi les trois promus.

Pas de place aux autres dans l’aristocratie anglaise.

