Le sélectionneur du Mali Tom Saintfiet « très choqué » par le futur changement de calendrier de la CAN

JD
La rage de l’Oncle Tom.

Pendant la conférence de presse précédant le choc à venir ce vendredi soir entre le Maroc et le Mali, Tom Saintfiet n’a pas mâché ses mots au moment de donner son avis sur la récente réforme du changement de calendrier de la CAN. Pour rappel, après l’édition 2027 qui se tiendra conjointement au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, le tournoi reviendra un an plus tard dans un ou des pays encore à déterminer, puis passera ensuite à une édition tous les quatre ans au lieu de deux, comme c’était le cas depuis la création de la compétition en 1957.

« Je suis très choqué et déçu par cette décision », a déclaré le sélectionneur belge du Mali ce jeudi. Saintfiet admet qu’il aurait pu la comprendre « si, à la base, il s’agissait d’une requête des fédérations africaines ou d’une demande des joueurs africains ». Or, selon lui, la réforme annoncée le week-end dernier par le président de la CAF Patrick Motsepe « se fait pour satisfaire les puissants, l’UEFA, les gros clubs des cinq grands Championnats européens et la FIFA. »

Déjà passé par la Namibie, le Zimbabwe, la Namibie, l’Ethiopie, le Togo ou encore la Gambie, Tom Saintfiet a une voix qui compte sur le continent africain. Et c’est précisément pour cela qu’il ne cache pas sa colère : « On s’est tellement battus, depuis des décennies, pour que le football africain soit respecté, et voilà que l’Europe balaie cette histoire de près de 70 ans pour des raisons financières, et seulement pour ça », a-t-il ajouté.

Un avis nettement moins timoré que celui de Walid Regragui.

