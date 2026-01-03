CAN : le Mali miraculé et qualifié en quarts

Mali 1-1 (3 TAB 2) Tunisie

Buts : Sinayoko (90e+6, SP) pour le Mali // Chaouat (88e) pour la Tunisie

Que le football est cruel…

… Aussi bien que jouissif, selon le camp dans lequel on se trouve. Ce samedi, le clan des malheureux intègre la Tunisie : à onze contre dix depuis la 26e minute et le carton rouge de Woyo Coulibaly, expulsé pour une grosse faute sur Hannibal Mejbri, le favori a su se montrer patient pour faire la différence à la fin du temps règlementaire avec une tête gagnante de Firas Chaouat sur un centre d’Elias Saad… Sauf qu’ils n’ont pas réussi à gérer leur avance, sont tombés sur un bon gardien lors des tirs au but et sont donc éliminés.

Sinayoko bien ici, et Diarra aussi

Tout le contraire du Mali, ivre de joie et miraculé après ce huitième de finale : en infériorité numérique, l’outsider de cette rude bataille a réalisé l’exploit d’égaliser au bout du temps additionnel grâce à un penalty de l’important Lassine Sinayoko sanctionnant une main de Yassine Meriah et de se qualifier pour les quarts en résistant à tout. Même à un nouveau but de Chaouat, finalement annulé pour un infime hors-jeu, même à deux pénos loupés (par Yves Bissouma et Nene Dorgeles) et même à l’avance adverse pendant la terrible séance.

Merci à Djigui Diarra, le portier !

Inséparables, la Tunisie et le Mali se quittent sur un nul