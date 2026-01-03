S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • 8es
  • Mali-Tunisie (1-1, 3 TAB 2)

CAN : le Mali miraculé et qualifié en quarts

FC
CAN : le Mali miraculé et qualifié en quarts

  Mali 1-1 (3 TAB 2) Tunisie  

Buts : Sinayoko (90e+6, SP) pour le Mali // Chaouat (88e) pour la Tunisie

Que le football est cruel…

… Aussi bien que jouissif, selon le camp dans lequel on se trouve. Ce samedi, le clan des malheureux intègre la Tunisie : à onze contre dix depuis la 26e minute et le carton rouge de Woyo Coulibaly, expulsé pour une grosse faute sur Hannibal Mejbri, le favori a su se montrer patient pour faire la différence à la fin du temps règlementaire avec une tête gagnante de Firas Chaouat sur un centre d’Elias Saad… Sauf qu’ils n’ont pas réussi à gérer leur avance, sont tombés sur un bon gardien lors des tirs au but et sont donc éliminés.

Sinayoko bien ici, et Diarra aussi

Tout le contraire du Mali, ivre de joie et miraculé après ce huitième de finale : en infériorité numérique, l’outsider de cette rude bataille a réalisé l’exploit d’égaliser au bout du temps additionnel grâce à un penalty de l’important Lassine Sinayoko sanctionnant une main de Yassine Meriah et de se qualifier pour les quarts en résistant à tout. Même à un nouveau but de Chaouat, finalement annulé pour un infime hors-jeu, même à deux pénos loupés (par Yves Bissouma et Nene Dorgeles) et même à l’avance adverse pendant la terrible séance.

Merci à Djigui Diarra, le portier !

Inséparables, la Tunisie et le Mali se quittent sur un nul

FC

À lire aussi
Logo de l'équipe Mali
Yassine Meriah of Tunisia during the 2023 Africa Cup of Nations Finals Tunisia press conference at Amadou Gon Coulibaly Stadium in Korhogo on 15 January 2024 - Photo by Icon Sport
Yassine Meriah of Tunisia during the 2023 Africa Cup of Nations Finals Tunisia press conference at Amadou Gon Coulibaly Stadium in Korhogo on 15 January 2024 - Photo by Icon Sport
  • Paris sportifs
Pronostic Tunisie Mali : Analyse, cotes et prono du match de la CAN

Pronostic Tunisie Mali : Analyse, cotes et prono du match de la CAN

Pronostic Tunisie Mali : Analyse, cotes et prono du match de la CAN
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

13
Revivez Monaco-Lyon (1-3)
Revivez Monaco-Lyon (1-3)

Revivez Monaco-Lyon (1-3)

Revivez Monaco-Lyon (1-3)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!