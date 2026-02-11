Nouveau projet pour Oscar Garcia

S’abonner au mag
JF
Le bingo d’Oscar Garcia continue. Ancien coach de Saint-Étienne et de Reims, l’Espagnol va agrémenter son CV d’une nouvelle ligne, lui qui a déjà pas mal bourlingué, du Maccabi Tel-Aviv, à ses débuts sur les bancs, aux Chivas Guadalajara, en passant par Brighton, Watford, Salzbourg, l’Olympiakos, le Celta Vigo ou encore Louvain. Si sa dernière mission au Mexique n’a pas été un franc succès, voilà le natif de Sabadell avec un nouveau contrat entre les mains.

Sauf que cette fois-ci, finis les seniors, place aux jeunes. L’ancien joueur va prendre en main l’équipe U23 de l’Ajax, joli clin d’œil à son premier coach chez les Blaugrana, un certain Johan Cruyff. Le directeur technique des Ajaccides n’est d’ailleurs personne d’autre que Jordi, le fils de Johan, aux côtés de qui Garcia a joué au FCB. Inscrits en deuxième division néerlandaise, les jeunes de l’Ajax occupent pour l’instant la dernière place d’Eerste Divisie. Un classement pourri, un peu comme l’équipe fanion, qui ne pointe qu’à la quatrième place d’Eredivisie, à 20 points du PSV.

