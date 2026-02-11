Ronald Araújo revient sur ses problèmes de santé mentale et parle de dépression

Le bout du tunnel. Après une pause loin du football en fin d’année 2025, Ronald Araújo, en proie à des problèmes de santé mentale, a retrouvé les terrains en début d’année 2026. Pour Mundo Deportivo, le défenseur du Barça a accepté de revenir sur cette période, utilisant sans détour le terme de dépression. « Je me sens différent et j’en suis content, parce que je me sens plus à l’aise, plus heureux, a ainsi déclaré le défenseur. J’ai senti que le pire était passé et je vois les choses d’une autre manière. »

Une anxiété devenue dépression

S’il considère sa situation comme un « cumul de choses », il a souligné qu’il ne se sentait pas bien depuis un long moment déjà : « J’étais anxieux pendant un an et demi et ça s’est transformé en dépression, et je jouais comme ça ». Alors Araújo a trouvé la force de dire stop et de « demander de l’aide ». Insistant sur le soutien de sa famille, de tout son club, des joueurs aux dirigeants, des fans, il a appuyé sur le fait de « comprendre qu’il y a des professionnels pour nous aider (sic) ».

Confiant s’être aussi ressourcé autour de la religion, le Culé a affirmé n’avoir jamais pensé à arrêté le foot. Mais le passage le plus fort de cet entretien concerne certainement la violence des réseaux sociaux : « Je me souviens d’un jour où je buvais du maté avec ma femme. J’ai vu son visage changer d’expression alors qu’elle regardait son téléphone portable et des larmes ont coulé sur ses joues. Je lui ai demandé ce qu’elle avait vu, ce qui s’était passé. « Je ne comprends pas la méchanceté des gens, ils souhaitent la mort de nos filles », m’a-t-elle répondu. »

Une prise de parole qui fait écho à celle de Gregory van der Wiel, qui s’est lui aussi ouvert sur ses problèmes de santé mentale au cours de sa carrière. Un problème récemment pris en considération et qui commence à trouver écho auprès des joueurs concernés, qui s’ouvrent de plus en plus sur le sujet. De quoi pousser les clubs à le prendre plus au sérieux ?

