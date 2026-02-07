Lamine Yamal s'offre un nouveau bijou

FC Barcelone 3-0 Majorque

Buts : Lewandowski (29e), Yamal (61e) et Bernal (83e) pour le Barça

Étincelant depuis le début de saison, Lamine Yamal a profité de la réception de Majorque au Camp Nou pour enchaîner un cinquième match avec au moins un but marqué. Mieux, l’ailier espagnol a planté son 10e but de la saison en Liga, battant ainsi son record de pions en championnat alors qu’il reste encore 15 journées à disputer. Un but qui permet au Barça de s’imposer tranquillement contre Majorque (3-0) et de garder la tête de la Liga.

11/11 en Liga à domicile

Bousculé par les Majorquins en début de match et par Jan Virgili proche de l’ouverture du score à deux reprises (17e et 21e), le Barça s’est vite remis à l’endroit grâce à Robert Lewandowski. Trouvé dans la surface après un petit cafouillage, le Polonais a rappelé qu’il était toujours l’un des meilleurs numéro 9 du monde avec un enchaînement parfait (1-0, 29e). Une réussite que n’a pas eu Marc Casadó qui voit sa volée s’écraser sur la barre (54e). C’est le moment choisi par Lamine Yamal pour passer la seconde et allumer la mèche des 25 mètres pour doubler la marque (2-0, 61e).

[📺 LIVE] 🇪🇸 #LALIGA 🤯 Bombazo de Lamine Yamal !!! 🔥 Quelle frappe incroyable du crack barcelonais pour faire le break !https://t.co/bfyHGkZIph — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 7, 2026

Le Barça peut alors faire tourner. L’occasion pour Marc Bernal de se montrer sur une contre-attaque éclair en envoyant valser le défenseur adverse sur un crochet avant de pousser le cuir au fond des filets (3-0, 82e). Le Barça continue son sans-faute à domicile en championnat (11 victoires en 11 rencontres).

Seul le PSG s’est imposé dans l’antre du Barça cette saison. Ça tombe bien, les deux équipes pourraient se retrouver en huitièmes de finale de Ligue des champions.

