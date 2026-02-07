S’abonner au mag
  • Liga
  • J23
  • FC Barcelone-Majorque (3-0)

Lamine Yamal s'offre un nouveau bijou

SO
Lamine Yamal s'offre un nouveau bijou

  FC Barcelone 3-0 Majorque

Buts : Lewandowski (29e), Yamal (61e) et Bernal (83e) pour le Barça 

Étincelant depuis le début de saison, Lamine Yamal a profité de la réception de Majorque au Camp Nou pour enchaîner un cinquième match avec au moins un but marqué. Mieux, l’ailier espagnol a planté son 10e but de la saison en Liga, battant ainsi son record de pions en championnat alors qu’il reste encore 15 journées à disputer. Un but qui permet au Barça de s’imposer tranquillement contre Majorque (3-0) et de garder la tête de la Liga.

11/11 en Liga à domicile

Bousculé par les Majorquins en début de match et par Jan Virgili proche de l’ouverture du score à deux reprises (17e et 21e), le Barça s’est vite remis à l’endroit grâce à Robert Lewandowski. Trouvé dans la surface après un petit cafouillage, le Polonais a rappelé qu’il était toujours l’un des meilleurs numéro 9 du monde avec un enchaînement parfait (1-0, 29e). Une réussite que n’a pas eu Marc Casadó qui voit sa volée s’écraser sur la barre (54e). C’est le moment choisi par Lamine Yamal pour passer la seconde et allumer la mèche des 25 mètres pour doubler la marque (2-0, 61e).

Le Barça peut alors faire tourner. L’occasion pour Marc Bernal de se montrer sur une contre-attaque éclair en envoyant valser le défenseur adverse sur un crochet avant de pousser le cuir au fond des filets (3-0, 82e). Le Barça continue son sans-faute à domicile en championnat (11 victoires en 11 rencontres).

Seul le PSG s’est imposé dans l’antre du Barça cette saison. Ça tombe bien, les deux équipes pourraient se retrouver en huitièmes de finale de Ligue des champions.

Polémique sur l'arbitrage de Majorque-Barcelone

SO

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Le procès aura lieu en septembre 2026.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!