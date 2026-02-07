Bonne nouvelle pour John Textor à Botafogo

John Textor peut avoir le sourire.

Fin décembre 2025, Botafogo a vu son nom être inscrit par la FIFA sur la liste des clubs qui ont l’interdiction d’inscrire de nouveaux joueurs. Sanctionné dans le cadre du transfert de Thiago Almada jusqu’au mercato hivernal 2027, le club brésilien a finalement vu cette sanction être levée un mois plus tard. Et c’est John Textor en personne qui a annoncé cette bonne nouvelle aux fans du Glorioso : « J’ai une très bonne nouvelle : la restriction sur les transferts a été levée, nous pouvons donc finaliser notre recrutement pour l’année 2026 »

Si Botafogo ne peut toujours pas vendre ses joueurs suite à une décision de la justice brésilienne, le club qui a vu naître Garrincha peut donc de nouveau recruter puisque le mercato hivernal est ouvert jusqu’au 3 mars au Brésil. De quoi aider Botafogo a retrouver les sommets du championnat qui a débuté le 28 janvier dernier.

C’est Evángelos Marinákis qui va être content.

Botafogo a interdiction de vendre ses joueurs