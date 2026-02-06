La nouvelle règle très originale instaurée dans le championnat japonais

On ne manque pas d’idées au pays du soleil levant. Vous ne le saviez peut-être pas, mais le championnat japonais a repris ses droits ce vendredi. Avec un format tout chamboulé et quelques innovations.

Un nouveau calendrier calqué sur les championnats européens

Avant d’évoquer ces bouleversements, encore faut-il en comprendre les raisons. C’est un poil technique, concentrez-vous. Traditionnellement, la J-League se joue sur l’année civile, de février à décembre. Jusqu’ici tout allait bien, mais le conseil d’administration du championnat a décidé fin décembre 2023 de déplacer le début et la fin de la saison afin de se calquer sur les dates des grands championnats européens, dans l’espoir de rendre la compétition plus attractive. La mise en place du nouveau calendrier est prévue la saison prochaine, en 2026-2027.

Une « Ligue centenaire » sans centenaire

Problème, comment assurer la transition entre les deux calendriers, alors que la saison précédente s’est achevée en décembre 2025 et que la prochaine doit commencer en août 2026 ? Pour résoudre ce casse-tête administratif, la J-League a décidé de créer une sorte de mini-championnat intermédiaire, qui se joue entre février et août 2026.

Histoire de rendre ça plus sexy, le championnat est nommé « Ligue centenaire du Japon ». On ne parle pas de centenaire à célébrer, la J-League étant née en 1993, mais de vision centenaire pour l’avenir. Oui, c’est tordu, mais on fait ce qu’on peut.

Conférences à l’américaine et séances de tirs au but après un nul

Surtout, le format de cette fameuse Ligue centenaire sera pour le moins baroque. Compte tenu de la difficulté de boucler un championnat à vingt équipes en quelques mois, celui-ci sera coupé en deux zones géographiques (Est et Ouest) de dix équipes chacun. À l’issue de cette série de matchs, les vainqueurs de leur zone respective s’affronteront en finale pour désigner un champion. Pas de promus ni de relégués : les équipes de cette Ligue centenaire joueront la prochaine saison du championnat en août. L’objectif de ce drôle de tournoi est essentiellement de déterminer les qualifiés pour les différentes compétitions asiatiques la saison prochaine.

Enfin, histoire d’ajouter un peu d’intérêt à toute cette tambouille, la Ligue a décidé d’innover en retirant les matchs nuls : en cas de score de parité, les deux équipes se départageront par une séance de tirs au but, qui octroiera deux points au vainqueur. Une formule testée pour la première fois ce jeudi par le Vissel Kobe, qui a remporté sa séance face à Kyoto en première journée du championnat.

Ça va donner des idées à Gianni Infantino, cette histoire.

