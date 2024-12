Le Vissel Kobe s’offre un doublé historique

Sur le gong !

Au Japon, il aura fallu attendre la dernière journée pour connaître l’identité du champion de J-League 1. Ce dimanche matin, c’est finalement le Vissel Kobe qui s’est montré plus clutch pour rafler la mise, s’imposant 3-0 devant le Shonan Bellmare. Deuxième au classement, le Sanfrecce Hiroshima avait l’occasion de passer en tête en cas de victoire face au Gamba Osaka et en cas de faux pas du Vissel, mais ce scénario n’a pas eu lieu. Pour l’ancien club d’Andrés Iniesta et David Villa, il s’agit d’un succès historique puisqu’il avait déjà remporté la coupe nationale un peu plus tôt dans l’année, ce qui lui permet de réaliser le premier doublé de son histoire.

