Andrés Iniesta prendra sa retraite le 8 octobre

Le premier mec qui annonce sa retraite après l’avoir prise.

Au lendemain de l’annonce de la retraite internationale d’Antoine Griezmann, c’est au tour d’un autre esthète du ballon rond de raccrocher les crampons, cette fois définitivement. Alors que les rumeurs concernant sa retraite prochaine allaient bon train, Andrés Iniesta (40 ans) a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo ne laissant pas de place au doute : le magicien espagnol prendra officiellement sa retraite le 8 octobre prochain, en référence à son mythique numéro de maillot.

Champion du monde 2010 et double vainqueur de l’Euro avec la Roja, Don Andrés aura passé la quasi-totalité de sa carrière dans son club formateur du FC Barcelone, raflant tous les titres possibles et imaginables (4 Ligues des champions et 9 championnats d’Espagne notamment), avant de rejoindre le Vissel Kobe (Japon) puis le club émirati de l’Emirates Club, où il distille toujours quelques caviars depuis août 2023.

C’est trop tard pour choper le Ballon d’or qui lui était dû ?

