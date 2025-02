Mbappé forfait en Coupe du Roi après s’être fait découper

Arrêt aux stands.

Il a pris un taquet, et il ne s’en remet pas si vite. Touché au mollet sur un tacle bien appuyé face à l’Espanyol samedi, Kylian Mbappé ne sera pas de la partie pour le quart de finale de Coupe du Roi contre Leganés mercredi. C’est Carlo Ancelotti qui l’annonce en conférence de presse.

Injustice et hématome

« Nous avions donné un jour de récupération en plus à Mbappé (lundi), (mardi) il s’est entraîné normalement, mais il a un hématome au mollet et ne sera pas disponible ce mercredi », lâche le Mister. Sauf que l’absence du Français passe presque au second plan. Parce qu’au Real, on rumine encore la soirée de samedi.

Dans une lettre adressée à la Fédération espagnole de football, la Maison-Blanche a dénoncé un arbitrage « complètement discrédité » et un système « corrompu de l’intérieur » selon L’Équipe. Principal grief : Carlos Romero, latéral de l’Espanyol et bourreau du Real en fin de match, n’a écopé que d’un jaune pour son tacle par-derrière sur Mbappé, alors qu’il aurait dû prendre la porte. L’arbitre a depuis été suspendu.

Ancelotti en remet une couche : « Il s’est passé quelque chose d’inexplicable lors de ce match, donc ce que l’on demande, c’est une explication. Car les arbitres n’ont rien fait pour protéger l’intégrité des joueurs. »

Pas touche à mon Kyky.

