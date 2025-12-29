Non, Guardiola n’est pas magicien

Abracadabra !

1 000 matchs, 40 trophées, plus de 70% de victoire… Les statistiques de Pep Guardiola donnent le vertige. Quel est son secret ? Fait-il de la magie ? Serait-il plutôt Poufsouffle ou Serdaigle ? L’entraîneur de Manchester City a mis fin au suspense. « Les managers ne sont pas des magiciens, à décider de ce que nous faisons et claquer des doigts pour tout régler. Parfois, il faut du temps », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par la BBC.

Immense désillusion : Pep n’est qu’un moldu parmi les moldus. Le doute était apparu lors de la saison 2024-2025, où les Skyblues ont largement souffert. Le temps a néanmoins fait son œuvre et l’été a permis de remettre les pendules à l’heure. « Nous avons fait de nombreux dîners et nous avons beaucoup discuté de la saison prochaine, de ce que nous devions faire, explique le Catalan. Nous avons senti que quelque chose avait changé. L’énergie. Nous l’avions perdue la saison dernière. Nous avons commencé à mieux nous entraîner, à mieux jouer. (..) Nous devons absolument nous améliorer, mais cet état d’esprit est meilleur. »

Le vrai magicien, finalement, c’est Cherki.

