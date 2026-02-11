Waldemar Kita fait sauter un nouveau fusible

La crise persiste. Une nouvelle fois ciblé par les supporters nantais en marge de la défaite à domicile contre l’OL (0-1), Waldemar Kita a décidé de se retrousser les manches et de faire ce qu’il maîtrise le mieux : virer ses employés. Quelques semaines après le licenciement du coach Luís Castro, c’est au tour du responsable de la cellule de recrutement, Baptiste Drouet, de voir son président appuyer sur le bouton du siège éjectable.

Six choix perdants au mercato estival

D’après les informations de Ouest-France, Kita aurait déjà pu passer à l’acte en novembre 2023, moins de six mois après l’arrivée de Drouet en provenance de Lorient. Mais la patience du boss a ses limites. Le dernier mercato estival et le soutien du jeune dirigeant (36 ans) à Castro ont eu raison de lui.

Parmi les neuf recrues de l’été, la majorité n’a pas apporté satisfaction. Quatre joueurs sont aussitôt repartis (Hong Hyun-seok, Kwon Hyeok-kyu, Junior Mwanga et Mayckel Lahdo), tandis que deux sont au placard (Uroš Radaković et Amady Camara) et que personne n’arrive franchement à redresser la barre au sein de l’effectif.

On reconnaît aussi Kita à son timing unique : virer son responsable de recrutement une semaine après la fin du mercato hivernal.

La Brigade Loire : grande muette en campagne