Lyon continue sa folle série et monte sur le podium

Nantes 0-1 Lyon

But : Šulc (25e) pour Lyon

Expulsion : Endrick (60e)

Rien ne peut arriver à Lyon en 2026. En infériorité numérique pendant près de 40 minutes, Lyon a réussi à conserver son avance pour s’imposer face à Nantes à la Beaujoire (0-1). C’est le 12e succès de rang de l’OL toutes compétitions confondues, le 6e en Ligue 1.

En revanche, rien ne va plus pour Nantes qui s’incline pour la 7e fois en 8 matchs de Ligue 1 depuis le 30 novembre dernier. Pourtant, les Canaris se sont montrés les premiers dangereux dans cette rencontre avec une frappe de Mohamed Kaba qui s’écrase sur le poteau de Dominik Greif (8e). Et comme souvent lorsqu’une équipe manque de réussite, elle se fait punir dans la foulée. Et cela n’a pas loupé, puisque Pavel Šulc est bien placé pour dévier une volée d’Alfonso Moreira et inscrire son 11e but de la saison en championnat (0-1, 25e).

Une équipe à qui tout sourit 🙌 L'@OL retrouve provisoirement le trio de tête 🥉#FCNOL pic.twitter.com/Axq4uKUzPA — L1+ (@ligue1plus) February 7, 2026

Endrick voit rouge

Entré en jeu à la pause, Youssef El-Arabi (39 ans) prouve qu’il est définitivement comme le bon vin et métamorphose le FC Nantes. Malheureusement pour le Marocain, son coup de casque s’écrase, lui aussi, sur le poteau de Greif, battu (51e). Sur un nuage, les Lyonnais vont en redescendre légèrement après le carton rouge adressé par l’arbitre à Endrick pour un vilain coup de pied sur la cheville de Dehmaine Tabibou (60e), sorti sur civière. D’abord exclu pour un deuxième jaune, l’attaquant brésilien voit finalement l’arbitre lui adresser un rouge direct après consultation de la VAR.

En supériorité numérique, Nantes continue de pousser, mais Greif est à la parade sur un nouveau coup de tête d’El-Arabi (68e), avant que Matthis Abline ne dévie la frappe de son coéquipier Herba Guirassy… sur le poteau. Le troisième de la rencontre pour Nantes, le 12e de leur saison.

Les poteaux nantais (x3) = le running gag de la soirée 🫢#FCNOL pic.twitter.com/WFPOuO1far — L1+ (@ligue1plus) February 7, 2026

Décidément, rien ne peut arriver à l’Olympique lyonnais en 2026 qui monte sur le podium et prend trois longueurs d’avance sur l’OM avant le Classique de dimanche soir.

L’OL souffle sur Nantes et ses bougies