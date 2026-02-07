S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J21
  • Nantes-Lyon (0-1)

Lyon continue sa folle série et monte sur le podium

SO
Lyon continue sa folle série et monte sur le podium

  Nantes 0-1 Lyon

But : Šulc (25e) pour Lyon

Expulsion : Endrick (60e)

Rien ne peut arriver à Lyon en 2026. En infériorité numérique pendant près de 40 minutes, Lyon a réussi à conserver son avance pour s’imposer face à Nantes à la Beaujoire (0-1). C’est le 12e succès de rang de l’OL toutes compétitions confondues, le 6e en Ligue 1.

En revanche, rien ne va plus pour Nantes qui s’incline pour la 7e fois en 8 matchs de Ligue 1 depuis le 30 novembre dernier. Pourtant, les Canaris se sont montrés les premiers dangereux dans cette rencontre avec une frappe de Mohamed Kaba qui s’écrase sur le poteau de Dominik Greif (8e). Et comme souvent lorsqu’une équipe manque de réussite, elle se fait punir dans la foulée. Et cela n’a pas loupé, puisque Pavel Šulc est bien placé pour dévier une volée d’Alfonso Moreira et inscrire son 11e but de la saison en championnat (0-1, 25e).

Endrick voit rouge

Entré en jeu à la pause, Youssef El-Arabi (39 ans) prouve qu’il est définitivement comme le bon vin et métamorphose le FC Nantes. Malheureusement pour le Marocain, son coup de casque s’écrase, lui aussi, sur le poteau de Greif, battu (51e). Sur un nuage, les Lyonnais vont en redescendre légèrement après le carton rouge adressé par l’arbitre à Endrick pour un vilain coup de pied sur la cheville de Dehmaine Tabibou (60e), sorti sur civière. D’abord exclu pour un deuxième jaune, l’attaquant brésilien voit finalement l’arbitre lui adresser un rouge direct après consultation de la VAR.

En supériorité numérique, Nantes continue de pousser, mais Greif est à la parade sur un nouveau coup de tête d’El-Arabi (68e), avant que Matthis Abline ne dévie la frappe de son coéquipier Herba Guirassy… sur le poteau. Le troisième de la rencontre pour Nantes, le 12e de leur saison.

Décidément, rien ne peut arriver à l’Olympique lyonnais en 2026 qui monte sur le podium et prend trois longueurs d’avance sur l’OM avant le Classique de dimanche soir.

L’OL souffle sur Nantes et ses bougies

SO

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!