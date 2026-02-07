Brest s'offre le derby (et un petit bonus)

Brest 2-0 Lorient

Buts : Labeau Lascary (50e), Ajorque (77e)

Le fameux retour de bâton. Après neuf matchs sans défaite en Ligue 1, Lorient a vu sa série disparaître au stade Francis-Le Blé. Double peine : les Merlus laisseront aussi le Bâton de Bourbotte à Brest (2-0). Tout s’est joué en deuxième période. Yvon Mvogo a détourné le centre de Kenny Lala du bout des gants, mais Rémy Labeau Lascary a récupéré le ballon et enchaîné immédiatement en frappant fort entre ses jambes (1-0, 50e). L’attaquant de 22 ans n’avait plus marqué en Ligue 1 depuis le 28 septembre.

C'est tout un stade qui peut enfin exulter 🌋 Le Derby de Bretagne tourne en faveur du @SB29 🔴⚪ ⚓ pic.twitter.com/Kx8F0wl64G — L1+ (@ligue1plus) February 7, 2026

Un autre homme en mal de confiance a profité de ce derby pour se refaire la cerise : Ludovic Ajorque, auteur de son troisième but de la saison, à la suite d’un centre de Dina Ebimbe (2-0, 77e). Lorient reste aux portes de l’Europe, en neuvième position, et Brest conforte sa place dans le très confortable ventre mou.

Seulement cinq points d’écart entre Rennes (6e) et Brest (12e) : très serré, ce championnat de Bretagne.

Brest fait plier Metz au finish, Awaziem marque dans deux camps avec Nantes