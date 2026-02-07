S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J21
  • Brest-Lorient (2-0)

Brest s’offre le derby contre Lorient... et le Bâton de Bourbotte

QB
Brest s'offre le derby (et un petit bonus)

Brest 2-0 Lorient

Buts : Labeau Lascary (50e), Ajorque (77e)

Le fameux retour de bâton. Après neuf matchs sans défaite en Ligue 1, Lorient a vu sa série disparaître au stade Francis-Le Blé. Double peine : les Merlus laisseront aussi le Bâton de Bourbotte à Brest (2-0). Tout s’est joué en deuxième période. Yvon Mvogo a détourné le centre de Kenny Lala du bout des gants, mais Rémy Labeau Lascary a récupéré le ballon et enchaîné immédiatement en frappant fort entre ses jambes (1-0, 50e). L’attaquant de 22 ans n’avait plus marqué en Ligue 1 depuis le 28 septembre.

Un autre homme en mal de confiance a profité de ce derby pour se refaire la cerise : Ludovic Ajorque, auteur de son troisième but de la saison, à la suite d’un centre de Dina Ebimbe (2-0, 77e). Lorient reste aux portes de l’Europe, en neuvième position, et Brest conforte sa place dans le très confortable ventre mou.

Seulement cinq points d’écart entre Rennes (6e) et Brest (12e) : très serré, ce championnat de Bretagne.

Brest fait plier Metz au finish, Awaziem marque dans deux camps avec Nantes

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!