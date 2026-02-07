S’abonner au mag
Caoimhín Kelleher demande plus d’empathie après la mort de Jota

Les résultats de Liverpool jugés trop durement après la mort de Jota ?

Impossible d’oublier. Liverpool a été profondément touché par le décès brutal de Diogo Jota et de son frère André, en juillet dernier, alors que l’attaquant des Reds venait de se marier. L’équipe d’Arne Slot, championne d’Angleterre en titre, réalise une saison en dents de scie, surtout en Premier League, avec seulement 11 victoires en 24 matchs. Caoimhín Kelleher a quitté le club l’été dernier pour sortir de l’ombre d’Alisson, mais le gardien irlandais, désormais à Brentford, regrette que les résultats des Reds soient jugés avec sévérité.

« Les gens s’attendent à ce que vous passiez à autre chose assez vite »

« J’ai beaucoup de bons amis là-bas. C’est une période très difficile pour eux, une saison difficile, avec des circonstances que les gens ne prennent probablement pas trop en compte, confie-t-il à l’Independent. C’est difficile d’entendre les gens parler des joueurs de Liverpool et de leurs performances, car je ne pense pas que cette saison soit importante pour eux d’un point de vue footballistique. »

« Évidemment, le football est un sport très populaire, et les gens ont leur opinion, ce qui est naturel. Les gens s’attendent à ce que vous passiez à autre chose assez vite, mais je ne pense pas que ce soit le cas », rappelle le portier, qui a passé cinq années aux côtés de l’attaquant portugais.

Un peu de bienveillance compte tenu des circonstances.

Virgil van Dijk souligne le poids de la critique dans une carrière

