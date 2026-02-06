S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Liverpool

Virgil van Dijk souligne le poids de la critique dans une carrière

Un appel à la Virgilance. Virgil van Dijk s’exprime sur l’impact des réseaux sociaux et des critiques de la presse sur son vestiaire. Dans un entretien avec Gary Neville sur Sky Sports, le défenseur de Liverpool accuse le coup et cible directement les médias : « Les critiques deviennent aussi des pièges à clics, visant à provoquer des réactions, sans tenir compte des répercussions sur le moral des joueurs. »

Le sale coup joué par les anciennes gloires

Le capitaine de 34 ans estime que les consultants – Scholes, Carragher, Keane et Rothen qui passent leur temps à donner leur avis sur leurs congénères – devraient manier les mots avec plus de précaution, connaissant le poids médiatique qu’ils ont et l’impact que cela peut avoir sur les joueurs. « Je pense que les anciens joueurs de haut niveau ont une responsabilité envers la nouvelle génération. […] Ils ont la responsabilité de protéger un peu cet aspect », affirme le colosse néerlandais.

Surtout que ces jeunes footballeurs hyperconnectés ont la fâcheuse habitude de trop regarder les critiques : « Ils vérifient tous les commentaires positifs, mais quand vous faites un moins bon match et que vous êtes victime d’intimidation sur les réseaux sociaux ou que vous recevez de mauvaises critiques, cela peut vraiment vous affecter. » 

Et encore, tous ne jouent pas au Mexique

Rennes et Liverpool officialisent le futur transfert record de Jérémy Jacquet

