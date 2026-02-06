Florian Thauvin s’aide de la Coupe du monde 2018 au quotidien

Huit ans plus tard, la Coupe du monde 2018 n’a jamais quitté Florian Thauvin. Au RC Lens, l’attaquant de 33 ans a installé dans le vestiaire un cadre dans lequel apparaît le trophée. Dans une Ligue 1 qui compte encore huit champions du monde 2018 cette saison, l’ancien Marseillais voit cette épopée russe comme une ressource psychologique.

« Ça vous unit pour la vie, on est toujours liés, on a un groupe WhatsApp, et on a lancé une association (Génération 2018, NDLR). Ce sont des souvenirs exceptionnels. Le moment où on y pense le plus, c’est quand on est en difficulté. Tu te dis : “Attends ! T’es champion du monde, ce n’est pas donné à tout le monde, tu vas t’en sortir.” C’est beaucoup psychologique », confie-t-il jeudi en conférence de presse.

Merci Alexis Sánchez

Après son exil raté au Mexique, Thauvin s’est envolé pour l’Italie pour une reconstruction discrète. C’est là qu’il a puisé une idée toute simple mais diablement efficace. « C’est ce que j’ai appris d’Alexis Sánchez. Quand il est arrivé à l’Udinese, il a posé dans le vestiaire, à sa place, un trophée qu’il avait gagné. J’ai compris qu’il n’avait pas posé ce trophée pour dire : “Je suis Alexis Sánchez, je suis un champion et regardez mon trophée.” Non, c’était pour qu’il s’en souvienne tous les jours, pour avoir la motivation de se battre tous les jours. J’ai pris exemple sur lui. »

Et de poursuivre : « Ce cadre, c’est pour les jours plus compliqués. Psychologiquement, quand c’est plus compliqué, je regarde le cadre et ça me donne envie d’y retourner. » Pour l’instant, la recette fonctionne : 5 buts en 20 matchs de Ligue 1, un RC Lens solide dauphin du PSG.

Suffisant pour avoir la possibilité de remettre ça en juin prochain ?

