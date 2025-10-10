Thauvin : « Un retour comme celui-ci, c’est extraordinaire »

La magnifique histoire du soir.

Florian Thauvin est entré à la place de Kylian Mbappé et a inscrit un super but sur sa troisième touche de balle ce soir, sa troisième depuis 2019 avec les Bleus. Il a d’abord lancé Theo Hernandez, qui lui a renvoyé la balle au point de penalty. Après un contrôle du gauche, l’attaquant a fait monter la balle, avant d’enchaîner avec une belle reprise du pied gauche. Il est devenu le premier Lensois à marquer en équipe de France depuis Philippe Vercruysse, en 1986.

« J’ai tellement rêvé de revenir en équipe de France »

Flo’ Thauv’ a marqué son quatrième but avec l’équipe de France, son premier depuis un but contre Andorre. « Incroyable ! C’est un peu un rêve là, a raconté le Lensois à TF1. J’ai un peu de mal à atterrir, une grande satisfaction, du bonheur, de la fierté… Un retour comme celui-ci, c’est extraordinaire. Je suis très heureux. […] J’ai tellement rêvé de revenir en équipe de France que je me suis dit que si je revenais ici, je donnais tout. »

84' ⚽🤯 Surprise au Parc des Princes ! À peine entré en jeu, Florian Thauvin inscrit un magnifique but ! Et ça fait 3-0 pour nos Bleus ! #FRAAZE > Suivez la rencontre en direct sur @tf1 et @tf1plus : https://t.co/RsIJgpPxTk pic.twitter.com/tvRrs3mf3k — TF1 (@TF1) October 10, 2025

Avant de poursuivre en rigolant : « Je suis sur de bonnes stats, parce que deux dernières sélections, deux buts. C’est une leçon de vie, ça démontre que quand on ne baisse pas les bras, ça finit toujours par payer. » Quant à Didier Deschamps, il a commenté la prestation de son joueur en faisant du… Didier Deschamps. Aussi sur TF1 : « Sur un plan individuel, c’est un retour, un de ses premiers ballons, il a cette adresse-là devant le but, c’est bien pour nous et c’est bien pour lui. Il m’a remercié, mais c’est moi surtout qui le remercie. On attend ça des joueurs qui rentrent, et surtout des offensifs, donc c’est une très bonne chose. »

Oui, c’est une bonne chose.

