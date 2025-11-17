Le FC Lorient bientôt à 100 % sous pavillon américain ?

De plus en plus le Far West, la Bretagne.

Déjà actionnaire minoritaire du FC Lorient, le groupe américain Black Knight Football Club (BKFC), emmené par l’homme d’affaires William P. Foley II, pourrait mettre totalement la main sur le club breton.

Dans une interview publiée dimanche sur le site officiel du FC Lorient, le président et actionnaire majoritaire Loïc Féry a annoncé son intention d’intégrer sa participation dans le giron du BKFC. « Cette évolution permettrait au FCL d’avoir les reins solides au sein d’un groupe disposant de plus de 500 millions d’USD (dollars américains, soit plus de 430 millions d’euros) de fonds propres, et de rejoindre un réseau international de compétences exclusivement composé de clubs à fortes identités : AFC Bournemouth, FC Lorient et Moreirense FC », défend-il.

Garantir la pérennité du club

Un virage que le président lorientais estime nécessaire, dans un football décrit comme « hyperconcurrentiel », avec des droits télé en berne et un marché des transferts asphyxié. Féry souligne qu’un adossement complet au groupe américain garantirait donc « la pérennité du club ».

L’entrepreneur de 51 ans assure ne pas se désengager : il deviendrait l’un des principaux actionnaires du BKFC, « derrière Bill Foley », tout en préservant son rôle auprès du club qu’il dirige depuis 2009. Une évolution qu’il imagine imminente : « J’ai la conviction que nous allons concrétiser cette évolution dans les meilleurs délais ».

La Foley des grandeurs.

