S’abonner au mag
  • International
  • France

Mort de Serge Roy, doyen des internationaux français

MH
Mort de Serge Roy, doyen des internationaux français

Le carnet noir continue de se remplir.

Serge Roy est décédé ce vendredi à Nice à l’âge de 93 ans. Né à Beaune en 1932, cet ancien attaquant international avait marqué l’histoire de l’AS Monaco, qui lui a rendu un vibrant hommage. Sur le Rocher, Roy a remporté la première Coupe de France de l’histoire du club en 1960 et le premier titre de champion de France des Rouge et Blanc l’année suivante.

<iframe loading="lazy" title="Finale Coupe de France 1960 : Monaco - Saint-Etienne (4-2, ap)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/BcgtSqz4vP0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Sous le maillot monégasque, Roy a inscrit 62 buts en 127 matchs, s’imposant comme l’un des attaquants les plus marquants de son époque. Il avait également porté les couleurs de Besançon, de l’Olympique de Marseille, de Valenciennes et de l’OGC Nice, où il avait terminé sa carrière en 1964, avant d’organiser, une décennie plus tard, son jubilé au Stade du Ray en compagnie de Johan Cruyff et Alfredo Di Stefano. Les Aiglons lui dédieront le match contre Strasbourg le 3 janvier prochain.

Un héritage transmis à Éric Roy

Sélectionné une seule fois en équipe de France, en 1961 contre l’Espagne, Serge Roy était le plus ancien international français encore en vie. Il laisse aussi un héritage familial, celui de son fils Éric Roy, aujourd’hui entraîneur du Stade brestois.

Ému, ce dernier a rappelé un souvenir d’enfance à L’Équipe : « Guy Roux me présentait toujours comme le fils du meilleur attaquant de Bourgogne de l’histoire ». Une phrase comme un clin d’œil, à l’image d’une carrière discrète mais respectée.

Le football français perd un ancien et une mémoire.

Takumi Minamino gravement blessé au genou

MH

Crédit photo : AS Monaco.

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!