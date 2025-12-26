Mort de Serge Roy, doyen des internationaux français

Le carnet noir continue de se remplir.

Serge Roy est décédé ce vendredi à Nice à l’âge de 93 ans. Né à Beaune en 1932, cet ancien attaquant international avait marqué l’histoire de l’AS Monaco, qui lui a rendu un vibrant hommage. Sur le Rocher, Roy a remporté la première Coupe de France de l’histoire du club en 1960 et le premier titre de champion de France des Rouge et Blanc l’année suivante.

<iframe loading="lazy" title="Finale Coupe de France 1960 : Monaco - Saint-Etienne (4-2, ap)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/BcgtSqz4vP0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Sous le maillot monégasque, Roy a inscrit 62 buts en 127 matchs, s’imposant comme l’un des attaquants les plus marquants de son époque. Il avait également porté les couleurs de Besançon, de l’Olympique de Marseille, de Valenciennes et de l’OGC Nice, où il avait terminé sa carrière en 1964, avant d’organiser, une décennie plus tard, son jubilé au Stade du Ray en compagnie de Johan Cruyff et Alfredo Di Stefano. Les Aiglons lui dédieront le match contre Strasbourg le 3 janvier prochain.

L’OGC Nice a appris avec une grande tristesse la disparition à l’âge de 93 ans de Serge Roy, Aiglon en 1963-64 et père d’Eric 🕊️ — OGC Nice (@ogcnice) December 26, 2025

Un héritage transmis à Éric Roy

Sélectionné une seule fois en équipe de France, en 1961 contre l’Espagne, Serge Roy était le plus ancien international français encore en vie. Il laisse aussi un héritage familial, celui de son fils Éric Roy, aujourd’hui entraîneur du Stade brestois.

Ému, ce dernier a rappelé un souvenir d’enfance à L’Équipe : « Guy Roux me présentait toujours comme le fils du meilleur attaquant de Bourgogne de l’histoire ». Une phrase comme un clin d’œil, à l’image d’une carrière discrète mais respectée.

Le football français perd un ancien et une mémoire.

