Une dirigeante de Foot Unis victime d'une insulte sexiste dans une instance

LinkedIN n’est pas seulement le réseau de la bienveillance, il peut aussi servir à lâcher des confidences. C’est ce qu’a fait Marie-Hélène Patry, déléguée générale chez Foot Unis, le syndicat unifié des clubs pros, dans un message publié ce dimanche.

« Oui les femmes parlent comme le font les hommes. Elles parlent, ne papotent pas, ne chuchotent pas… Elles parlent avec conviction ou avec une voix forte comme le font les hommes, a-t-elle écrit dans un post de soutien à Vanessa Le Moigne et Gaëtane Thiney, visée par la remarque sexiste de Daniel Bravo ce week-end. Elles ont leur place au micro, dans un club, dans les tribunes comme dans les instances. Elles contribuent à rendre le football meilleur. »

« Il y a quelques mois, j’ai été traitée de grosse p… »

Elle poursuit en livrant une anecdote personnelle, et sûrement douloureuse : « Il y a quelques mois, j’ai été traitée de grosse p… dans une instance du football professionnel, L’humiliation fait mal. Il faut que la honte change de camp, partout. Merci à toutes les femmes et tous les hommes (nombreux) qui se battent à nos côtés contre les discriminations. À bon entendeur. »

Marie-Hélène Patry a été contactée par L’Équipe à la suite de cette publication, sans vouloir en dire plus sur les circonstances de cette insulte sexiste : « Je ne veux pas aller plus loin que ce que j’ai écrit dans le message. »

