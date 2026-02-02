Rennes et Liverpool officialisent le futur transfert record de Jérémy Jacquet

Qui veut gagner des millions avec son centre de formation ? Le Stade rennais, bien sûr. Après avoir récupéré une trentaine de millions d’euros avec la vente de Kader Meïté en Arabie saoudite, le club breton sait déjà qu’il fera un (très) gros transfert l’été prochain.

Un record de vente à venir pour le SRFC

Rennes et Liverpool ont officialisé, ce lundi soir, avoir réglé tous les détails pour Jérémy Jacquet, qui rejoindra donc les Reds pour la saison 2026-2027. Le défenseur de 20 ans devrait devenir la plus grosse vente de l’histoire des Rouge et Noir, avec un montant qui devrait tourner autour des 70 millions d’euros.

Talent de l’Académie Rouge et Noir, Jérémy Jacquet ralliera Liverpool, pilier du football continental, l’été prochain ✍️ Avant de rejoindre l’Angleterre, le défenseur terminera la saison en Rouge et Noir, déterminé à bien conclure son aventure bretonne. pic.twitter.com/ODdnjuEhrE — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 2, 2026

« Je suis très honoré de signer à Liverpool, l’une des plus grandes institutions de football au monde. C’était aussi très important pour moi de bien conclure mon aventure en rouge et noir, dans mon club formateur, mon club de cœur, réagit celui qui était revenu de prêt de Clermont l’hiver dernier, via le compte officiel de Rennes. J’aborde cette seconde partie de saison avec la volonté de vivre de belles émotions avec mes coéquipiers et le public. »

Et cela commence dès mardi, au Vélodrome, pour un huitième de finale de Coupe de France. Prends ça, la FA Cup.

