S’abonner au mag
  • France
  • Stade rennais

Rennes mise sur un grand espoir marocain

CG
Rennes mise sur un grand espoir marocain

Le Stade rennais sait aussi acheter. Après avoir ramassé des millions avec le transfert de Kader Meïté en Arabie saoudite et celui de Jérémy Jacquet qui doit être effectif cet été à Liverpool, le club breton a officialisé une recrue attendue depuis quelques jours : Yassir Zabiri.

Les bons conseils d’Aguerd et d’Aït-Boudlal

L’attaquant qui aura 21 ans à la fin du mois de février a signé un contrat jusqu’en 2029 à Rennes, qui devrait débourser environ dix millions d’euros, le montant précis n’ayant pas fuité, pour le transfert du joueur qui évoluait à Famalicão depuis un an et demi (14 matchs et 4 buts cette saison).

Zabiri s’était surtout distingué à la Coupe du monde U20 en octobre dernier, en terminant meilleur buteur de la compétitions (5 pions), avec les deux buts marocains pour lui lors de la finale contre l’Argentine (2-0). Sur le site officiel du Stade rennais, le Marocain confie avoir demandé à conseil à Nayef Aguerd, un ancien de la maison, mais aussi à Abdelhamid Aït-Boudlal, qui se révèle cette saison en Bretagne.

À quand un partenariat avec l’Académie Mohamed VI ?

Seko Fofana quitte Rennes

CG

À lire aussi
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 4h
103
198

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!