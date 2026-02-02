Rennes mise sur un grand espoir marocain

Le Stade rennais sait aussi acheter. Après avoir ramassé des millions avec le transfert de Kader Meïté en Arabie saoudite et celui de Jérémy Jacquet qui doit être effectif cet été à Liverpool, le club breton a officialisé une recrue attendue depuis quelques jours : Yassir Zabiri.

Les bons conseils d’Aguerd et d’Aït-Boudlal

L’attaquant qui aura 21 ans à la fin du mois de février a signé un contrat jusqu’en 2029 à Rennes, qui devrait débourser environ dix millions d’euros, le montant précis n’ayant pas fuité, pour le transfert du joueur qui évoluait à Famalicão depuis un an et demi (14 matchs et 4 buts cette saison).

« 𝙇𝙀 𝙇𝙄𝙊𝙉 𝘿𝙀 𝙇'𝘼𝙏𝙇𝘼𝙎 » 🗣️ Nouvel atout pour bâtir 🫡#Zabiri2029 pic.twitter.com/WY0FzoXkpg — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 2, 2026

Zabiri s’était surtout distingué à la Coupe du monde U20 en octobre dernier, en terminant meilleur buteur de la compétitions (5 pions), avec les deux buts marocains pour lui lors de la finale contre l’Argentine (2-0). Sur le site officiel du Stade rennais, le Marocain confie avoir demandé à conseil à Nayef Aguerd, un ancien de la maison, mais aussi à Abdelhamid Aït-Boudlal, qui se révèle cette saison en Bretagne.

À quand un partenariat avec l’Académie Mohamed VI ?

Seko Fofana quitte Rennes