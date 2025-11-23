À Rennes, les jeunes talents ne sortent pas tous du centre de formation.

Lui s’appelle Abdelhamid Aït Boudlal, il a 19 ans et il est arrivé de l’Académie Mohamed VI du Maroc à l’été 2024. Loïc Désiré glissait il y a quelques mois qu’il serait la surprise de la saison, ce défenseur que l’on ne cessait d’annoncer prometteur la saison dernière, sans le voir encore arriver en Ligue 1, et finalement prêté à Amiens à l’échelon inférieur pour six mois.

Ces derniers mois, c’est une autre histoire et Habib Beye n’a jamais caché qu’il aimait beaucoup le profil du joueur qui avait été expulsé pour sa première dans l’élite contre l’OM, en août. Le voilà finalement titulaire à Rennes, où il a joué six matchs, marqué deux buts (dont un contre Monaco ce samedi) et même délivré une passe décisive, tout en s’imposant dans la défense rennaise.

Il a connu sa première sélection avec le Maroc

« Souvent, un coach découvre les qualités d’un joueur à travers ce qu’il produit à l’entraînement, racontait Beye après la victoire du week-end. Par moment, on s’est rendu compte que quand il avait 30 mètres devant lui, il n’y avait rien qui pouvait le stopper. On s’est dit qu’il pouvait amener cette supériorité à l’intérieur par cette capacité à conduire le ballon, on ne va pas s’en priver. On a cette chance de défendre à trois, donc on a toujours deux joueurs en sécurité. »

😄 Arrêtez tout ! Un but… 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗨𝗜𝗦𝗦𝗘 pour Abdelhamid Aït-Boudlal. 🔴Rennes prend les devants, 1-0 face à Monaco#SRFCASM pic.twitter.com/uCYPnOorfq — L1+ (@ligue1plus) November 22, 2025

Il y a Jérémy Jacquet, 20 ans, et donc Aït Boudlal à ses côtés, une jeunesse qui a décidé de prendre le pouvoir derrière à Rennes. « C’est un garçon qui a beaucoup d’insouciance, de qualité, vraiment je ne sais pas où est sa limite. Il est bon à la relance, calme, serein, il apporte défensivement, il est dur dans le duel et très rarement mis en difficulté dans le un contre un, continuait Beye. C’est un jeune joueur de 2006, qui fera encore des erreurs et il faudra les accepter. On va continuer à l’accompagner. » En Bretagne comme au Maroc, où il a connu sa première sélection, contre l’Ouganda, en début de semaine.

La CAN, c’est dans un mois.

