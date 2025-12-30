S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • 8es

Les affiches déjà connues pour les huitièmes de finale de la CAN 2025

LB
Les affiches déjà connues pour les huitièmes de finale de la CAN 2025

Le début de l’année va être animé.

Alors que les derniers matchs du groupe C et D ont rendu leur verdict ce mardi soir, on connaît déjà l’ensemble des 16 qualifiés pour la suite de cette CAN 2025, ainsi que quatre des huit affiches de ces huitièmes de finale.

Chocs en prévision

Avant les dernières rencontres des groupes E et F qui se joueront ce mercredi 31 janvier, le Mali est assuré de rencontrer la Tanzanie, tandis que dans cette même partie de tableau, l’Égypte, septuple vainqueur de la compétition, affrontera le Bénin. Dans l’autre partie, le Maroc rencontrera la Tunisie, et l’Algérie affrontera de son côté la République démocratique du Congo.

Parmi les affiches qui restent indécises : le premier du groupe F sera opposé au deuxième du groupe E, le Sénégal au troisième du groupe E pour la première partie de tableau. De l’autre côté, l’Afrique du Sud affrontera le deuxième du groupe F et le Nigeria le troisième du groupe F. Les huitièmes de finale se disputeront du 3 au 6 janvier prochain.

Puisse le sort leur être favorable.

Le Maroc n’est plus une équipe surcotée, admet le Zambien Chisala

LB

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

2025 aura-t-elle été une bonne année de foot ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
129
62

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!