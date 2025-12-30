Les affiches déjà connues pour les huitièmes de finale de la CAN 2025

Le début de l’année va être animé.

Alors que les derniers matchs du groupe C et D ont rendu leur verdict ce mardi soir, on connaît déjà l’ensemble des 16 qualifiés pour la suite de cette CAN 2025, ainsi que quatre des huit affiches de ces huitièmes de finale.

Chocs en prévision

Avant les dernières rencontres des groupes E et F qui se joueront ce mercredi 31 janvier, le Mali est assuré de rencontrer la Tanzanie, tandis que dans cette même partie de tableau, l’Égypte, septuple vainqueur de la compétition, affrontera le Bénin. Dans l’autre partie, le Maroc rencontrera la Tunisie, et l’Algérie affrontera de son côté la République démocratique du Congo.

Parmi les affiches qui restent indécises : le premier du groupe F sera opposé au deuxième du groupe E, le Sénégal au troisième du groupe E pour la première partie de tableau. De l’autre côté, l’Afrique du Sud affrontera le deuxième du groupe F et le Nigeria le troisième du groupe F. Les huitièmes de finale se disputeront du 3 au 6 janvier prochain.

Puisse le sort leur être favorable.

