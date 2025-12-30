La RDC déroule face au Botswana et affrontera l’Algérie en huitièmes

Botswana 0-3 RD Congo

Buts : Mbuku (31e), Kakuta (41e SP, 60e) pour les Léopards

Les Léopards auront cru jusqu’au bout à la première place.

Déjà assurée de sa qualification avant le coup d’envoi de cette troisième journée, la République démocratique du Congo se devait de terminer sa phase de poules sur une bonne note pour tenter de ravir au finish la première place de ce groupe D au Sénégal en cas de contre-performance des Lions de la Téranga face au Bénin. Malgré la large victoire 3 à 0 grâce aux réalisations de Nathanaël Mbuku et de Gaël Kakuta, les Léopards obtiennent la deuxième place de leur groupe et affronteront l’Algérie en huitièmes de finale.

Ce génie de Kakuta

En manque d’efficacité depuis le début de cette CAN, le premier quart d’heure de cette rencontre n’a pas dérogé aux mauvaises habitudes congolaises. Avec sept tentatives en quinze minutes, la domination de la RDC a été totale. Mais il aura fallu attendre la demi-heure de jeu pour que la domination des Léopards soit récompensée. Mbuku s’est donc mué en sauveur pour la RDC en étant à la réception de la sublime talonnade de Kakuta (0-1, 31e). L’ancien Lensois a été récompensé de ses efforts en inscrivant le but du break juste avant la pause sur penalty (0-2, 41e).

🇨🇩 Gael Kakuta devient le 1er joueur de la RD Congo à inscrire un doublé à la Coupe d'Afrique des Nations depuis Cédric Bakambu contre le Zimbabwe le 30 juin 2019. #CAN2025 #BOTCOD — Stats Foot (@Statsdufoot) December 30, 2025

Comme en première période, les Léopards ont dominé de bout en bout le jeu. Est alors venu l’espoir de terminer à la tête de ce groupe D avec le doublé inscrit par Kakuta à l’heure de jeu (0-3, 60e) qui a donc ramené la RDC à égalité parfaite avec le Sénégal. Fiston Mayele a même pensé avoir offert la tête du classement à ses coéquipiers trois minutes plus tard, mais la VAR a finalement estimé que l’attaquant de Pyramids avait inscrit le but du bras, refusant donc logiquement le but (63e). Les Congolais n’ont pas réussi à inscrire le but supplémentaire dans le temps restant, tandis que les Lions de la Téranga ont alourdi la marque face au Bénin. Les Léopards terminent donc deuxièmes de ce groupe D et affronteront les Fennecs au prochain tour.

Kakuta est immortel.

Botswana (4-2-3-1) : Phoko – Johnson, Ditlhokwe (Kopelang, 46e), Gaolaolwe – Leinanyane – Cooper, Mohutsiwa (Modingwane, 71e) – Boy (Orebonye, 56e), Baruti (Enosa, 71e), Seakanyeng (Molefe, 56e) – Sesinyi. Sélectionneur : Morena Ramoreboli.

RD Congo (4-1-4-1) : Mpasi-Nzau – Kalulu, Mbemba, Bushiri, Kayembe – Pickel (Sadiki, 74e) – Kakuta (Essende, 74e), Mbuku (Bongonda, 57e), Mukau, Elia (Balikwisha, 57e) – Mayele. Sélectionneur : Sébastien Desabre.

