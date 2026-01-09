Michel Kuka Mboladinga, les symboles derrière la statue

Il ne sera pas au rendez-vous des quarts de finale, mais il a déjà marqué la CAN 2025 au Maroc à sa manière. Michel Kuka Mboladinga, le supporter immobile de la République démocratique du Congo, a fait passer des messages et rassemblé autour de la figure de Patrice Lumumba, ancien Premier ministre de la RDC assassiné en 1961.

À l’aube des quarts de finale, avec des affiches toutes plus alléchantes les unes que les autres, les vraies stars de la CAN ne sont pas forcément celles qu’on attendait. Mohamed Salah, Riyad Mahrez, Sadio Mané, Achraf Hakimi, Victor Osimhen, tous sont encore en lice et peuvent rêver d’aller soulever le trophée. Ce n’est pas le cas de Michel Kuka Mboladinga, véritable figure de cette Coupe d’Afrique des nations qui a vu sa République démocratique du Congo échouer au bout du bout de la prolongation contre l’Algérie, ce mardi.

La silhouette figée de ce supporter de l’AS Vita Club de Kinshasa, rémunéré par la sélection et choisi par l’association des animateurs de l’équipe nationale congolaise, comme raconté par Le Monde, a fait couler de l’encre et marqué les esprits. Sa posture bras levé, paume vers le ciel, son visage émacié, sa coupe de cheveux, sa cravate et son costume font de lui le sosie parfait de Patrice Lumumba, homme d’État congolais, Premier ministre de la RDC de juin à septembre 1960 et assassiné en 1961 à l’âge de 35 ans par des soldats commandés par un officier belge. Héros national congolais, Lumumba a notamment œuvré pour l’indépendance de son pays. « C’est l’image de Patrice Émery Lumumba, confirmait le fan immobile à SRNT News. Je fais ça pour pousser notre équipe à la victoire, pour pousser nos joueurs à gagner le match. » Derrière ce soutien original, pacifiste, il y a surtout un symbole qui dépasse le simple cadre du foot.

La CAN 2025, vitrine du contexte congolais

En redonnant vie à Lumumba, le fameux Michel attire les regards sur la situation géopolitique actuelle de la République démocratique du Congo. Marquée par une instabilité chronique à l’est du pays (notamment au Nord-Kivu et au Sud-Kivu), la RDC est le théâtre de conflits armés hérités du génocide rwandais, de rivalités ethno-politiques et d’enjeux géopolitiques liés aux ressources, son territoire possédant d’immenses ressources minérales essentielles dans le domaine des nouvelles technologies (comme le cobalt dont elle assure 70% de la production mondiale selon la Banque africaine de développement).

On a voulu l’honorer pour tout ce qu’il apporte au football africain, l’image qu’il apporte, le personnage qu’il incarne, un personnage symbolique aussi pour les Algériens. Saïd Fellak, chargé de communication de la Fédé algérienne

Des groupes comme le M23 (Mouvement du 23 mars, soutenu par le Rwanda selon l’ONU) et les FDLR (issues des milices hutues) instaurent un climat d’insécurité constant dans ces régions. Les nombreuses violences contre les civils (meurtres, viols et agressions) terrassent le territoire congolais malgré des accords de paix convenus en juin dernier sous l’égide de Donald Trump (encore lui). Une situation de crise que Michel Kuka Mboladinga, 53 ans, pointe indirectement du doigt à travers sa nouvelle notoriété. L’histoire d’une lutte et d’une souffrance partagée pour celui qui définit le football comme « un langage, une identité et une fierté », selon des propos rapportés par Échos du continent.

À la rencontre du Président

Derrière la « statue » Michel Kuka Mboladinga, il y a l’homme qui a lâché des larmes après la défaite des Léopards contre l’Algérie en huitièmes de finale. Ce n’était pas une raison pour que son aventure et tout ce qu’il représente s’arrêtent. Après avoir tenté de l’inviter dans les vestiaires après la rencontre, sans succès à cause du protocole strict, la Fédération algérienne a pu organiser une rencontre, en présence notamment du ministre congolais des Sports & Loisirs, Didier Budimbu. « En Algérie, il y a des rues et des places publiques au nom de Lumumba, posait Saïd Fellak, le chargé de communication des Fennecs. On a voulu l’honorer pour tout ce qu’il apporte au football africain, l’image qu’il apporte, le personnage qu’il incarne, un personnage symbolique aussi pour les Algériens. »

Michel Kuka Mboladinga a pu recevoir un maillot algérien floqué du nom de « Lumumba » et signé, entre autres, par Mohamed Amoura, qui avait fait parler de lui après avoir gentiment chambré le supporter sur la pelouse, au point de devoir publier un message d’excuses sur ses réseaux sociaux pour calmer la polémique. « Le geste du joueur Amoura était totalement spontané et reflète simplement son enthousiasme après la victoire, a calmé le fan congolais, pas vexé pour un sou, dans des propos rapportés par DZ Foot. Je souhaite beaucoup de succès à la sélection algérienne lors de la Coupe d’Afrique des nations. Les relations entre le Congo et l’Algérie sont historiques et profondément ancrées ; on ne peut en aucun cas nier le soutien et le rôle de l’Algérie à travers le temps. »

La CAN du supporter devenu iconique a-t-elle pris fin avec l’élimination de la RDC ? Le gouvernement marocain lui a proposé de rester au pays pour animer la suite et fin de la compétition, mais il ne devrait pas être de la partie pour les quarts de finale. Il a une bonne raison : Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo depuis janvier 2019, souhaite rencontrer cette nouvelle star congolaise. « On rentre parce que le président avait émis ses vœux de rencontrer Michel Kuka Bolandinga, expliquait à Radio Okapi son manager Grévy Ntambwe. Il veut le récompenser par rapport à tout ce qu’il a fait en mettant en lumière l’image du pays et en rendant hommage à notre héros national, Patrice Emery Lumumba. » Il pourrait revenir au Maroc pour assister à la finale, le 18 janvier à Rabat, avec le même espoir qu’une statue peut faire bouger des lignes.

