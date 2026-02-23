S’abonner au mag
  Premier League
  J27
  Tottenham-Arsenal (1-4)

Un supporter de Tottenham se moque de la compagne de Declan Rice

JE
18 Réactions
Ridicules jusqu’en tribune… Comme si la défaite 1-4 à domicile ne leur suffisait pas, les Spurs tombent encore plus bas, à cause de leurs fans. Dimanche, lors du derby du nord de Londres, un supporter de Tottenham a tenté de provoquer Declan Rice en lui montrant une photo de sa compagne, Lauren Fryer. Alors que le milieu d’Arsenal s’approchait des tribunes pour tirer un corner, le gus en question a sorti son téléphone et l’a pointé en direction du joueur. Sur l’écran, une photo de sa compagne.

Pas une première, malheureusement

Heureusement, le joueur d’Arsenal semble n’avoir rien remarqué. L’amour de jeunesse du joueur de 27 ans a déjà été à plusieurs reprises la cible de moqueries et de messages haineux concernant son apparence. C’est pourquoi Fryer avait supprimé toutes les photos de son compte Instagram en 2024.

On avait dit pas les mamans en plus.

Arsenal foudroie Tottenham et conforte sa place de leader

