Revivez : Arsenal-Tottenham (4-1)
Victoire fulgurante des Gunners 4-1 dans le derby londonien. Les hommes d’Arteta ont montré un visage de champions. Une victoire référence avant un choc européen face au Bayern mercredi. Tottenham ne prépare pas de la meilleure des manières son opposition face au Paris Saint-Germain. Merci d’avoir suivi ce live et, comme à mon habitude, AU REVOIR !
🔀 Changement pour Arsenal : Myles Anthony Lewis-Skelly remplace Riccardo Calafiori. Pas de standing ovation pour le héros du soir, malheureusement…
Olalala, mais Eze, tout en nonchalance, qui humilie les Spurs. Le public commence à chambrer à chaque passe. OOOOOOOOO LEEEEEEEE !
🟨 Carton jaune pour Declan Rice. Pedro Porro fait un 100 m pour se retrouver en tête-à-tête avec l’Anglais, qui a lancé quelques noms d’oiseaux dans l’oreille de Simons qu’il avait mis au sol. Il en faut, de l’animosité, dans un derby, mais ça vaut un jaune. Carton aussi pour l’Espagnol.
Gyökeres doit se dire : « Mais qu’est-ce que je branle dans cette équipe ? » Avec Merino en pointe, c’est ça le vrai Arsenal, non ?
🔀 Changement pour Arsenal. Ethan Chidiebere Nwaneri remplace Mikel Merino et Mosquera remplace Hincapié qui réalise une bonne première au côté de Saliba.
Eze marque l’histoire du North London Derby et inscrit le premier triplé de l’histoire de la PL dans cette opposition. Respect, monsieur, respect. Le tout sans coup de pied arrêté… pour l’instant.
🔀 Double changement pour Tottenham. Brennan Johnson remplace Kudus Mohammed et Pedro Porro remplace Djed Spence.
MAIS ARRÊTE, GAMIN, ARRÊTE ! On était proche du quadruplé pour Eze, magnifique parade de Vicario qui sauve les meubles comme il peut.
🔀 Changement pour Arsenal. Noni Madueke remplace Leandro Trossard, il faut faire kiffer tout le monde ce soir.
⚽ But de Eberechi Eze pour Arsenal
PAPAPAPAPAPA ! La passe de Merino, la prise de balle de Trossard et la finition d’Eze pour le triplé. Ce match est bouclé, magnifique action collective. Belle glissade de Udogie : défensivement, c’est fort Tottenham.
Bah oui, Eze qui ne tente rien n’a rien. Sa volée passe largement au-dessus, mais le milieu anglais réussit tout avec une bonne étoile dans ce match.
🟨 Carton jaune pour Cristian Romero pour protestation, qui manquera le prochain match avec les Spurs. Très belle prestation théâtrale de Merino au passage.
🔀 Double changement pour Tottenham Hotspur : Randal Kolo Muani et Pape Matar Sarr remplacent Odobert et Bentancur.
Arteta qui applaudit l’arbitre après avoir sifflé une faute pour Arsenal… Ça sent l’absolute cinéma.
Spence, il est là pour découper du Gunner… le match va partir en vrille à un moment. Les mecs se mettent des coups à chaque duel. Richarlison, il a cru qu’Eze était un paillasson.
⚽ PARDONNNNN ! Je l’ai pris pour un fou… quel but de Richarlison ! Le Brésilien réalise un lob depuis le milieu de terrain, tout simplement parfait. Premier tir de Tottenham et premier but, un match peut-être relancé ? Non, faut pas abuser.
Le côté droit d’Arsenal fait tellement de dégâts à Tottenham, Saka et Timber dominent techniquement et physiquement.
🔀 Même pas eu le temps de vous dire que Xavi Simons remplace Kevin Danso, peut-être pour se relancer. LOL
⚽ 36 secondes de jeu et 3-0 pour Arsenal ! Il fait très mal à la tête des Spurs, celui-là. Magnifique frappe du pied gauche d’Eze au coeur de la surface, doublé pour lui. Et oui, il y a de quoi rire… Thomas Frank va massacrer son chewing-gum !
C’est la mi-temps à l’Emirates, 45 minutes de patron pour Arsenal et pas de but sur coup de pied arrêté. Un miracle ? Un champion ? On verra bien.
Bah oui, vu qu’on est au football américain ! Timber et Udogie se sont crus au Super Bowl : beau plaquage de Timber et belle prise de catch d’Udogie ! On nous offre plus que du foot.
⚽ ET DE DEUX ! Après un magnifique mouvement collectif sur le côté droit, Eze se voit transmettre un ballon dans l’axe par Declan Rice et enchaîne d’une frappe puissante. La main de Vicario n’est pas assez ferme : 2-0 pour Arsenal !
Gros plan sur Thomas Frank : bah oui, va falloir trouver autre chose, monsieur, rien faire, ce n’est pas assez. (J’adore cet entraîneur, les travaux à Brentford, c’est du grand art !)
⚽ LE VOILÀ ! Merino voit Trossard se projeter dans le dos de la défense des Spurs. Avec un contrôle en toupie, le Belge trouve un trou de souris pour glisser le ballon au fond des filets, entouré de trois joueurs de Tottenham. 1-0 pour Arsenal.
Bel arrêt de Vicario sur le coup franc de Saka, bonne défense de Van de Ven ensuite. Arsenal se rapproche et pousse avant la fin du premier acte !
🟨 Un carton jaune pour sauver le copain. Saka avait mélangé Van de ven avec son intérieur extérieur. Bentencur a dit non et a retenu l’anglais : faute et bon coup franc pour Arsenal !
Il est là, le premier lance-roquettes de Kevin Danso : première touche longue, mais malheureusement toujours pas de tir pour Tottenham.
Richarlison peut remercier le Qatar et la Serbie, parce que sa carrière sans la Coupe du monde 2022 n’aurait pas d’images footballistiques. Merci pour les tatouages et la célébration, poule, quand même.
Et le QI d’un œuf, c’est 9 Jean Marc bosse mal ?
Se laisser tomber lors d’un derby en Angleterre, c’est non, monsieur Merino. On joue, on joue, on joue !
« Coach, c’est quoi la tactique cet après-midi ? » « Bah, on balance devant dès qu’on peut. On ne cherche pas à comprendre, coup franc dans notre camp, on envoie devant. » Voilà le discours de Thomas Frank à ses joueurs.
Ça y est, ça part en vrille ! Ça chauffe à l’Emirates, balayette, tacle, coups physiques… Perso, je suis dans mon canapé, je kiffe.
Petit bonjour à David Raya, on va sûrement le revoir dans 10-15 minutes.
Tottenham se bat pour ne pas concéder de corner, les gars sont stressés pour bien dégager… vous imaginez l’effet que cette équipe d’Arsenal crée chez les autres ? Terrifiant…
Aïe, aïe, aïe… encore un blessé à Arsenal ? Leandro Trossard reste au sol après un coup reçu à la cheville.
Une touche pour Tottenham, vite, Danso s’en occupe. Quel spécialiste ce Kevin. Vous imaginez ? Le football a créé des spécialistes de la touche… peut-être un entraîneur des touches bientôt ?
Alors Van de Ven, on lui demande de faire 40 mètres de course, des relances en jeu long, de marquer… faut arrêter les gars. Le pauvre, il était défenseur de base. Le football moderne va le tuer.
Ça commence fort pour Arsenal ! Rice rate sa volée et tire sur Vicario. Tottenham voit déjà les gouttes de sueur… et corner.
C’EST PARTI À L’EMIRATES ! Arsenal doit s’imposer pour prendre 6 points d’avance sur son dauphin actuel, Chelsea, qu’il affrontera en plus de ça le week-end prochain !
Qui dit choc de Premier League dit match chiant, long et barbant ? C’est le moment de faire taire les critiques des haters du championnat anglais. (Si ça se finit en 1-0 Arsenal avec un but sur corner à la 34ᵉ, ça va être compliqué comme argument.)
Arsenal doit faire sans son taulier de la défense, Gabriel, blessé lors de la trêve avec le Brésil. Piero Hincapié va donc vivre sa première titularisation dans la défense des Gunners en Premier League. Toujours pas de Gyökeres sur la feuille de match, et un Merino qui retrouve sa position de faux neuf dans l’équipe d’Arteta.
Salut la team ! Bienvenus dans ce live pour le North London Derby (à imaginer avec un accent bien exagéré). Fans d’Arsenal, fans de Tottenham, et même fans du PSG venus voir ce que donnent les Spurs avant le match de LDC ce mercredi, installez-vous bien dans vos canapés pour un match qui s’annonce, comme souvent, animé.
Par Sacha François