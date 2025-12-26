Une petite ville espagnole touche le gros lot grâce à son club de foot

Une histoire digne des meilleurs téléfilms de Noël !

Ravagée par les terribles feux qui ont touché l’Espagne en août, meurtrie par la fermeture de l’usine de sucre locale, autant dire que 2025 a été une année noire pour la commune de La Bañeza, en Castille-et-León. Mais en cette fin d’année, la ville de 10 000 habitants retrouve enfin le sourire : comme le rapporte El País, les habitants viennent de remporter collectivement 468 millions d’euros. Et ils peuvent remercier leur club de foot.

Le numéro fétiche du club enfin gagnant

Ce cadeau est le fruit de la participation à la loterie de Noël El Gordo (« le gros lot » en VF), très populaire de l’autre côté des Pyrénées. Le fonctionnement est un poil technique, accrochez-vous. Des billets numérotés de 0 à 99 999 sont vendus en 198 séries. Un numéro est tiré au sort et récompense donc 198 tickets, offrant 4 millions d’euros chacun : c’est le premier prix, le fameux Gordo. Chaque ticket coûtant 200 euros, il est plus commun d’acheter seulement un « dixième » de billet pour 20 euros, ce qui permet de remporter 10 % du gain, soit 400 000 euros (vous suivez ?).

Depuis 17 ans, le club de La Bañeza jouait le même numéro, le 79 432. Cette année, l’équipe locale a vendu des centaines de dixième de ticket aux habitants. En tout, 117 séries ont été distribuées dans la ville, en grande partie grâce au club. Et à la fin, le fameux numéro a été tiré, permettant à La Bañeza d’empocher une bonne partie des gains de la loterie.

« Il faut signer Mbappé ! »

« Je suis vraiment heureux d’avoir contribué à apporter de la joie à autant d’habitants », a déclaré tout ému le président du club Gonzalo Prieto, porté en triomphe par ses joueurs. Le club de régionale peut désormais affirmer ses ambitions : « Il faut signer Mbappé ! », s’exclame un supporter au président, quand un autre préfèrerait voir Lamine Yamal débarquer Castille-et-León. En attendant de tomber d’accord, le pactole permettra de réparer les dégâts causés par les incendies.

Et pourquoi pas Vinícius, histoire de lui redonner le sourire ?

