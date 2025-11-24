Ça sent la rupture entre Vinícius Júnior et le Real Madrid

Winter is coming.

Il n’y a pas qu’au royaume des Sept Couronnes que l’hiver annonce de mauvais présages. À Madrid, les tensions se multiplient au sein du vestiaire, les résultats s’effritent, le Barça revient à l’horizon, et tout semble dégringoler dans l’histoire de Xabi Alonso. Au milieu de tout ça, un nom ressort en lettres dorées : Vinícius Júnior. À 25 ans, sous contrat jusqu’en 2027, ego calibré, le Brésilien se sent de plus en plus mal à l’aise dans la capitale ibérique et ne semble pas déterminé à y rester.

Au rendez-vous des gourmands

Depuis plusieurs mois, le club et l’entourage du joueur discutent d’une prolongation. Version madridiste, Viní réclamerait un salaire exorbitant, atteignant les hauteurs de celui de Mbappé, voire un peu au-dessus. Version brésilienne, « rien de plus normal ». Résultat, des discussions au point mort et sourcils levés à Valdebebas.

Et voilà que The Athletic vient balancer une info qui pique : Vinícius aurait informé Florentino Pérez qu’il ne souhaite pas prolonger. Au club, l’inquiétude est bien réelle, car l’ailier n’aurait aucune envie de s’inscrire dans la durée tant que l’atmosphère avec son coach ne s’est pas apaisée. Certains y voient une manœuvre pour forcer la main, d’autres une vraie lassitude.

Ce qui est sûr, c’est que, pour l’instant, la prolongation est aussi probable qu’un Ballon d’or.

Real Madrid ou Barça : Javier Tebas affirme clairement qui il supporte