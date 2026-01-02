S’abonner au mag
Kalidou Koulibaly connaît la durée de sa suspension avec le Sénégal

Kalidou Koulibaly connaît la durée de sa suspension avec le Sénégal

Privé de huitièmes.

Après son carton rouge face au Bénin (3-0) lors de la dernière journée de la phase de poules de la CAN, Kalidou Koulibaly s’en sort bien. Le capitaine du Sénégal a écopé d’un petit match de suspension, a confirmé son sélectionneur Pape Thiaw ce vendredi.

La faute était une semelle appuyée sur le Lorientais Aiyegun Tosin, ce qui lui coûtera le huitième de finale contre le Soudan samedi à 17 heures, mais lui a tout de même valu un petit statut héroïque : son coach avait estimé qu’il s’était « sacrifié  » pour l’équipe.

Disponible pour les quarts

À 34 ans et 100 sélections, le roc sénégalais retrouvera le terrain dès le quart de finale si les Lions de la Teranga franchissent l’obstacle soudanais. Une sanction clémente qui évite à Koulibaly de manquer la partie la plus corsée du tableau : le Sénégal pourra ensuite affronter le Mali ou la Tunisie dans le dernier carré.

En attendant de revoir Koulibaly, il reste Ibrahim Mbaye.

