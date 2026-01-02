Kalidou Koulibaly connaît la durée de sa suspension avec le Sénégal

Privé de huitièmes.

Après son carton rouge face au Bénin (3-0) lors de la dernière journée de la phase de poules de la CAN, Kalidou Koulibaly s’en sort bien. Le capitaine du Sénégal a écopé d’un petit match de suspension, a confirmé son sélectionneur Pape Thiaw ce vendredi.

La faute était une semelle appuyée sur le Lorientais Aiyegun Tosin, ce qui lui coûtera le huitième de finale contre le Soudan samedi à 17 heures, mais lui a tout de même valu un petit statut héroïque : son coach avait estimé qu’il s’était « sacrifié » pour l’équipe.

Disponible pour les quarts

À 34 ans et 100 sélections, le roc sénégalais retrouvera le terrain dès le quart de finale si les Lions de la Teranga franchissent l’obstacle soudanais. Une sanction clémente qui évite à Koulibaly de manquer la partie la plus corsée du tableau : le Sénégal pourra ensuite affronter le Mali ou la Tunisie dans le dernier carré.

En attendant de revoir Koulibaly, il reste Ibrahim Mbaye.

