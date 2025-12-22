S’abonner au mag
« La plus grande CAN de l’histoire » selon Kalidou Koulibaly

« La plus grande CAN de l’histoire » selon Kalidou Koulibaly

La CAN of all time ?

À la veille de Sénégal-Botswana, Kalidou Koulibaly a joué la carte de l’enthousiasme assumé. « On est très excités, on a hâte d’être sur le terrain », a lancé le capitaine, convaincu que le Maroc a mis le cadre pour une CAN réussie. Stades rénovés ou flambant neufs, enceintes XXL, organisation centralisée : tout est prêt pour que « cette compétition soit une grande fête pour l’Afrique », « et même une des meilleures CAN de l’histoire », selon lui. Rien que ça.

Une histoire à rattraper

Koulibaly promet une équipe prête à « faire découdre des deux mains sur le terrain ». Un discours musclé, presque obligatoire, quand on sort d’une CAN précédente terminée dès les huitièmes de finale, éliminé par la Côte d’Ivoire, future championne. Depuis, le statut s’est fissuré et les certitudes aussi. Mais cette fois, les Lions de la Téranga arrivent avec moins de marge, plus de mémoire et un effectif XXL.

À la CAN, l’excitation de la veille compte toujours moins que le premier verdict.

Le Sénégal annonce un nouveau forfait pour la CAN

