Walid Regragui aurait posé sa démission

CMF
Tremblement de terre à Rabat. Selon les informations de Foot Mercato, confirmées par RMC Sport, le sélectionneur du Maroc Walid Regragui serait sur le départ.

Après la finale de la CAN perdue à domicile face au Sénégal, le coach des Lions de l’Atlas s’est retrouvé sous le feu des critiques. Si la Fédération marocaine de football avait fait le choix de conserver son sélectionneur en vue du Mondial 2026 en Amérique, celui-ci aurait finalement décidé de rendre son tablier.

Vers un rebond en Arabie saoudite pour Regragui ?

Des discussions seraient actuellement en cours entre le technicien et la fédé, où certains souhaiteraient que Regragui poursuive sa mission. Si la démission était acceptée, l’entraîneur de 50 ans pourrait rebondir en Arabie saoudite, où plusieurs clubs lui feraient des appels du pied.

D’accord, mais a-t-on pensé à demander son avis à Cristiano Ronaldo ?

Les supporters sénégalais détenus au Maroc font une grève de la faim

CMF

