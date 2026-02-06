Et si Tottenham était vraiment sur un fil ?

En route pour faire comme l’année dernière ? En difficulté en championnat, avec une peu reluisante 14e place, à 9 points de la zone de relégation, Tottenham pourrait bien s’estimer chanceux dans la lutte pour le maintien en Premier League. Après avoir dû batailler toute la saison dernière, achevée à une triste 17e place, les Spurs ne vont pas beaucoup mieux cette saison et ne comptent que deux petites victoires lors de leurs 10 dernières rencontres.

Le nul face à Manchester City obtenu lors de la dernière journée n’a pas vraiment apaisé les esprits, à l’image du coup de gueule du capitaine Cristian Romero, et le coach Thomas Frank est en danger.

La baraka, à fond

Pourtant, la situation pourrait être bien plus alarmante dans le nord de Londres. Car l’ancienne équipe de Hugo Lloris est celle qui surperforme le plus devant le but au sein du championnat anglais, et de loin ! Avec 35 buts marqués pour 25,07 xG, les Spurs possèdent un ratio de + 9,93. Une marque colossale, loin devant Fulham (9e, + 6,4) et City (2e, + 5,4), qui laisse croire que sans une certaine réussite et une efficacité maximale, Tottenham pourrait bien se retrouver à batailler au-dessus de la zone rouge.

Il va donc falloir continuer à toucher du bois pour les coéquipiers de Romero, alors qu’à l’autre bout de ce classement, Crystal Palace (15e de PL) doit se languir de son différentiel de – 13.

Tottenham have overperformed their xG more than any other side in the Premier League this season. ◉ 25.07 xG ◉ 35 goals +9.93 👀 pic.twitter.com/jjcFYMUYbn — Squawka (@Squawka) February 6, 2026

Une situation en championnat toujours plus paradoxale, alors qu’en Ligue des champions, tout roule pour les hommes de Thomas Frank, avec bien moins de réussite avec un ratio de seulement +3. Comment ça, le but de Solanke ne valait 1,0 xG ?

« Une situation honteuse » : Cristian Romero allume la direction de Tottenham