Tottenham répond aux recrues de Manchester City par un coup du scorpion

Tottenham 2-2 Manchester City

Buts : Guéhi CSC (53e) et Solanke (70e) pour Tottenham // Cherki (11e) et Semenyo (44e) pour Manchester City

Pour une fois que ce n’est pas Erling Haaland qui débloque la situation… En déplacement sur la pelouse de Tottenham à l’occasion de la 24e journée de Premier League, Manchester City a cru s’imposer tranquillement grâce à ses recrues… Mais alors qu’ils étaient en très bonne position pour empocher les trois points, les Sky Blues ont fait preuve d’une naïveté et d’une légèreté confondantes. Résultat : la bande de Pep Guardiola a laissé filer la victoire, tout simplement. Pourtant, le renfort estival Rayan Cherki (servi par… Haaland) a d’abord ouvert le score très rapidement en contre-attaque avant même le quart d’heure de jeu.

L’aile de pigeon sortie de nulle part signée Solanke

Puis, le nouveau venu hivernal Antoine Semenyo a signé le break à l’approche de la pause en profitant d’un bon travail de Bernardo Silva. Sauf que, si le Français a et s’est fait plaisir par quelques dribbles bien sentis, Marc Guéhi a eu moins de réussite que ses copains : lui aussi arrivé il y a peu, le défenseur s’est distingué en marquant contre son camp et en relançant le suspense au début du second acte. Il n’en fallait pas davantage pour que les Spurs reprennent du poil de la bête et finissent par égaliser, Dominic Solanke sortant une aile de pigeon décisive assez folle. Ça fait donc 2-2, et ce n’est pas immérité !

OHHH LE GESTE EXCEPTIONNEL DE DOMINIC SOLANKE 😱😱😱 Tottenham remonte 2 buts et égalise contre Manchester City grâce à un COUP DU SCORPION 🤯#TOTMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/G1ybdpZICJ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 1, 2026

Manchester City, Arsenal, Liverpool : on connaît les affiches des huitièmes de finale de League Cup