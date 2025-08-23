Tottenham surprend Manchester City

Manchester City 0-2 Tottenham

Buts : Johnson (35e) et Palhinha (45e+2) pour les Spurs

City toujours en travaux.

Malgré la première titularisation de Rayan Cherki en Premier League, Manchester City a déçu en s’inclinant à domicile contre Tottenham ce samedi après-midi (0-2).

La première occasion a été l’œuvre d’Omar Marmoush, associé devant à Erling Haaland et justement lancé en profondeur par le Norvégien, mais l’avant-centre a manqué son face-à-face avec Guglielmo Vicario, bien sorti pour détourner le ballon (28e). Une aubaine pour Tottenham, puisque dans la foulée, un long ballon a permis à Mohamed Kudus de réussir sa déviation de la tête vers Richarlison, dans le dos de la défense mancunienne montée jouer le hors-jeu, permettant au Brésilien de filer au but et de servir en retrait Brennan Johnson à la conclusion (0-1, 35e). Dominateur stérile, City finit par payer son enchaînement de passes, peu avant la pause. Forcé de relancer court, James Trafford, le nouveau gardien de Pep Guardiola, prend le risque de jouer dans l’axe et offre à João Palhinha, au pressing, le but du break (0-2, 45e+2). Break définitif.

Cherki s’est montré décevant

Car après la pause, rien ou presque n’est à signaler. Seule l’erreur de Vicario mal exploitée par Haaland (53e) a fait office d’occasion pour les Skyblues, amorphes. En témoigne la sortie de Rayan Cherki dès l’heure de jeu, au terme d’une partie sans. Du côté des Spurs, Dominic Solanke, d’un tir croisé, puis Wilson Odobert, de la tête, ont buté sur les réflexes de Trafford (90e+3). Tottenham n’aura jamais tremblé.

Les Londoniens sont leaders du championnat : prenez le classement en photo.