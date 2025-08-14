Manchester City repousse les assauts de Tottenham pour Savinho

Cette fois, c’est le rocher qui veut rester accroché à l’huître.

Après avoir perdu Jack Grealish, parti à Everton, Manchester City pourrait bien voir un autre ailier décamper, tout en restant en Premier League. En effet, selon les informations des médias britanniques, Savinho est suivi de très près par Tottenham. Plus que ça, même puisque le club du nord de Londres n’hésite pas à multiplier les offres pour s’attacher les services du Brésilien.

Pep Guardiola veut le garder… à tout prix

Après une première tentative à 50 millions, refusée par les Citizens, qui n’en ont visiblement pas besoin, les Spurs sont retournés à l’assaut. D’après la presse brésilienne, Tottenham a surenchéri à 70 millions, mais a de nouveau fait face au refus catégorique de Manchester City, et surtout de Pep Guardiola, convaincu des qualités du joueur qui avait brillé dès son arrivée en Premier League, avant un retour sur terre assez brutal au cours d’une saison ratée dans les grandes largeurs par les Skyblues.

Savinho doit en plus faire face à la concurrence de Rayan Cherki, désormais.

Plusieurs prétendants pour Jack Grealish ?