Algérie : le forfait de Houssem Aouar profite à Himad Abdelli

Joker de dernière minute.

Appelé au dernier moment, Himad Abdelli sera bien de la partie pour la CAN. Le milieu d’Angers remplacera Houssem Aouar, forfait après avoir ressenti « des douleurs musculaires » à l’entraînement, dans le groupe algérien pour la CAN qui débute dimanche au Maroc.

Un cinquième joueur de Ligue 1 avec les Fennecs

En grande forme avec le SCO, le numéro 10 angevin (26 ans, 4 sélections) n’avait plus porté le maillot des Fennecs depuis plus d’un an. Non retenu par Vladimir Petković lors de l’annonce de la liste inaugurale de l’Algérie, l’ex-Lyonnais n’avait pas cherché à polémiquer.

« Peu importent les choix, l’équipe nationale reste au-dessus de tout. Tous derrière l’équipe. Force et honneur », avait-il écrit sur X. Le voilà de retour, et pas pour n’importe quoi : sa première Coupe d’Afrique des nations. Une belle revanche pour l’ancien Havrais, passé de déçu à convoqué en quelques heures.

Il rejoint donc plusieurs joueurs de Ligue 1 déjà présents dans le groupe. Ilan Kebbal, Samir Chergui (Paris FC), Aïssa Mandi (LOSC Lille) et Hicham Boudaoui (OGC Nice) sont déjà du voyage.

Circulez, y a rien Aouar.

La traversée onéreuse des supporters algériens pour assister à la CAN

